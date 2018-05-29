PPSSPP для Windows

PPSSPP 1.6.1

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Описание PPSSPP 1.6.1Описание   Скачать PPSSPP 1.6.1СКАЧАТЬ (19,74 Мб) Скриншоты PPSSPP 1.6.1Скриншоты (9)   Статистика PPSSPP 1.6.1Статистика   Отзывы о PPSSPP 1.6.1Отзывы (0)  
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PPSSPP - мощный эмулятор популярной игровой приставки Sony PSP, который позволит вам насладиться множеством разножанровых игр этой платформы прямо на своем компьютере под управлением Windows. Приложение имеет много настроек для максимально удобного использования всех возможностей этого эмулятора: назначение всех значимых кнопок, разрешение и размер экрана, рендеринг, масштабирование текстур, управление FPS и другое. При этом PPSSPP обеспечивает достаточно высокое качество графики, что достигается за счет оптимизации текстур и специальной видеофильтрациии.

Настроить эмулятор сможет даже неопытный пользователь. Основное рабочее окно представляет собой файловый менеджер, через который вы указываете путь к файлу с игрой в формате .iso. Предварительно в опциях назначьте рабочие клавиши PlayStation на своей клавиатуре. Вот в принципе и все основные настройки, которые уже позволят поиграть в стрелялки, стратегии, гонки, приключения, футбол и т.д.

Удобно, что PPSSPP поддерживает опцию сохранения игрового процесса - не нужно каждый раз начинать игру с самого начала. В довершение стоит отметить, что эмулятор является полностью портативным (не требует установки в систему) - это позволяет абсолютно любой ПК превращать в PSP, запуская программу со съемного носителя.

Так что играйте в свои любимые игры платформы Sony PlayStation на обычном компьютере с помощью PPSSPP, получая удовольствие и множество положительных эмоций.

Скриншоты PPSSPP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 741
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
 Программа PPSSPP отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе PPSSPP

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