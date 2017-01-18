Piano Tiles 2 - продолжение популярной игры Piano Tales, в которой игроку предстоит продемонстрировать чудеса ловкости и отличное чувство ритма, тапая по черным клавишам в такт музыкальному сопровождению. Попробуйте себя в роли виртуозного музыканта.

Если безошибочно сыграть выбранную мелодию, то игроку начисляется игровой опыт, а также откроются новые уровни и разблокируются новые песни. Набравшись опыта можно проверить свои силы на Арене, пытаясь побить рекорды других пользователей. Кроме этого присутствует возможность просматривать рейтинги игроков со всего мира и соревноваться с ними, а также поделиться записью собственного исполнения с друзьями.

Чешутся руки от желания поиграть? Скорее устраивай концерт фортепиано и померься ловкостью рук с друзьями. Пусть твои пальцы движутся быстрее ветра!