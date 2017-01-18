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Piano Tiles 2 для Android

Piano Tiles 2 3.0.0.287 для Android

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Описание Piano Tiles 2 3.0.0.287 для AndroidОписание   Скачать Piano Tiles 2 3.0.0.287 для AndroidСКАЧАТЬ (27,59 Мб) Скриншоты Piano Tiles 2 3.0.0.287 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Piano Tiles 2 3.0.0.287 для AndroidСтатистика   Отзывы о Piano Tiles 2 3.0.0.287 для AndroidОтзывы (0)  
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Piano Tiles 2 - продолжение популярной игры Piano Tales, в которой игроку предстоит продемонстрировать чудеса ловкости и отличное чувство ритма, тапая по черным клавишам в такт музыкальному сопровождению. Попробуйте себя в роли виртуозного музыканта.

Если безошибочно сыграть выбранную мелодию, то игроку начисляется игровой опыт, а также откроются новые уровни и разблокируются новые песни. Набравшись опыта можно проверить свои силы на Арене, пытаясь побить рекорды других пользователей. Кроме этого присутствует возможность просматривать рейтинги игроков со всего мира и соревноваться с ними, а также поделиться записью собственного исполнения с друзьями.

Чешутся руки от желания поиграть? Скорее устраивай концерт фортепиано и померься ловкостью рук с друзьями. Пусть твои пальцы движутся быстрее ветра!

Что нового в Piano Tiles 2 3.0.0.287 для Android?
  • Празднование наступающего Весеннего фестиваля, обновление праздничного интерфейса, новые песни, а еще загадочные задания Весеннего фестиваля ждут Вас.
  • Добавлена новая система достижений.
  • Добавлены 3 совершенно новые коллекции, которые принесут Вам новое ощущение музыки.
  • Максимальный уровень повышен до 91, новый год - новое начало.
Скриншоты Piano Tiles 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 616
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое - Музыка
 Программа Piano Tiles 2 отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Piano Tiles 2

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