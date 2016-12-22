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Rename Us для Windows

Rename Us 4.0.8

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Описание Rename Us 4.0.8Описание   Скачать Rename Us 4.0.8СКАЧАТЬ (2,38 Мб) Скриншоты Rename Us 4.0.8Скриншоты (4)   Статистика Rename Us 4.0.8Статистика   Отзывы о Rename Us 4.0.8Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Rename Us - удобная и гибко настраиваемая утилита для пакетного переименования файлов по заданным параметрам. При переименовании (или копировании) имена файлов можно изменять в зависимости от правил, которые вы сами определяете. Для этого доступны такие опции как нумерация, изменение регистра символов, добавление приставки или суффикса, прописывание даты, использование тегов MP3 и другое. Все правила задействуются в той последовательности, которую вы укажите.

Удобно выполнен поиск и добавление файлов в проект: автоматическая и ручная сортировка по имени, дате, типу и т.д. В целом, Rename Us весьма неплохая программа для переименования файлов, которая отлично подойдет для работы с большими коллекциями музыки, картинок, документов и др.

Скриншоты Rename Us:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 406
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереименование файлов

Отзывы о программе Rename Us

Олеся про Rename Us 4.0.4.0 [11-08-2016]

Класс! Главное, разобраться.
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