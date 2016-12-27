Macrorit Disk Partition Wiper - неплохая утилита для полной очистки информации с жестких дисков и съемных носителей данных - USB-флешка, внешний винчестер и др. Даже удалив все важные файлы с диска (в т.ч. и из Корзины), нет гарантии, что они не будут восстановлены с помощью специализированного ПО. Особенно это актуально, когда вы продаете свои диски (или компьютер целиком) или даете их кому-то во временное пользование. Инструмент Macrorit Disk Partition Wiper как бы протирает жесткие диски, после чего восстановить данные на них уже никак не получится.

Работать с программой достаточно просто. После запуска она сканирует систему и показывает все доступные к стиранию разделы. Реализовано несколько методов очистки: затирка нулями или единицами, комбинированный режим (0 и 1), а также с помощью алгоритма DoD 5220 (3 прохода и 7 проходов) и собственной технологии Macrorit's algoritm. Эти методы отличается скоростью работы и качеством зачистки. Вам останется только выбрать требуемый диск и тип стирания. При этом будьте внимательны: если ошибочно указали не тот раздел, то потеряете всю важную информацию.

В завершение стоит отметить, что Macrorit Disk Partition Wiper поддерживает работу со всеми типами файловых систем (FAT16/32, NTFS, Ext2/3/4 и др.) и абсолютно бесплатен для некоммерческого использования.