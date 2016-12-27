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Macrorit Disk Partition Wiper для Windows

Macrorit Disk Partition Wiper 3.1.2

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Описание Macrorit Disk Partition Wiper 3.1.2Описание   Скачать Macrorit Disk Partition Wiper 3.1.2СКАЧАТЬ (13,56 Мб) Скриншоты Macrorit Disk Partition Wiper 3.1.2Скриншоты (1)   Статистика Macrorit Disk Partition Wiper 3.1.2Статистика   Отзывы о Macrorit Disk Partition Wiper 3.1.2Отзывы (0)  
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Macrorit Disk Partition Wiper - неплохая утилита для полной очистки информации с жестких дисков и съемных носителей данных - USB-флешка, внешний винчестер и др. Даже удалив все важные файлы с диска (в т.ч. и из Корзины), нет гарантии, что они не будут восстановлены с помощью специализированного ПО. Особенно это актуально, когда вы продаете свои диски (или компьютер целиком) или даете их кому-то во временное пользование. Инструмент Macrorit Disk Partition Wiper как бы протирает жесткие диски, после чего восстановить данные на них уже никак не получится.

Работать с программой достаточно просто. После запуска она сканирует систему и показывает все доступные к стиранию разделы. Реализовано несколько методов очистки: затирка нулями или единицами, комбинированный режим (0 и 1), а также с помощью алгоритма DoD 5220 (3 прохода и 7 проходов) и собственной технологии Macrorit's algoritm. Эти методы отличается скоростью работы и качеством зачистки. Вам останется только выбрать требуемый диск и тип стирания. При этом будьте внимательны: если ошибочно указали не тот раздел, то потеряете всю важную информацию.

В завершение стоит отметить, что Macrorit Disk Partition Wiper поддерживает работу со всеми типами файловых систем (FAT16/32, NTFS, Ext2/3/4 и др.) и абсолютно бесплатен для некоммерческого использования.

Скриншоты Macrorit Disk Partition Wiper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 338
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска

Отзывы о программе Macrorit Disk Partition Wiper

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