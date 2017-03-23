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1С:Электронные книги для Android

1С:Электронные книги 1.2.6 для Android

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Описание 1С:Электронные книги 1.2.6 для AndroidОписание   Скачать 1С:Электронные книги 1.2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (22,44 Мб) Скриншоты 1С:Электронные книги 1.2.6 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика 1С:Электронные книги 1.2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о 1С:Электронные книги 1.2.6 для AndroidОтзывы (0)  
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1С:Электронные книги - бесплатное приложение для Android, в котором представлены различные обучающие книги и материалы по семейству продуктов 1С:Бухгалтерия и 1С:Предприятие, а также свежие выпуски журнала БУХ.1С. Присутствует возможность синхронизировать книги между разными устройствами.

Представлены следующие книги по разработке в системе "1С:Предприятие":

  • Hello, 1C! Пример быстрой разработки приложений на платформе 1С:Предприятие 8.2. Мастер-класс
  • 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика
  • 101 совет начинающим разработчикам в системе "1С:Предприятие 8"
  • 1С:Предприятие 8.2. Коротко о главном. Новые возможности версии 8.2
  • Как настраивать "1С:Предприятие 8.2" при внедрении
  • Язык запросов "1С:Предприятия 8"
  • Разработка управляемого интерфейса
  • Реализация прикладных задач в системе "1С:Предприятие 8.2"
  • Mobile 1C! Пример быстрой разработки мобильного приложения на платформе "1С:Предприятие 8.3"
  • Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8"
  • Настольная книга 1С:Эксперта по технологическим вопросам

по 1С:Бухгалтерии:

  • 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0)
  • Бухгалтерский и налоговый учет в программе "1С:Бухгалтерия 8" (редакция 3.0)
  • Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, реше-ния, результаты
  • Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 3.0). Учет расчетов по НДС. Издание 4

по другим программным продуктам:

  • 1С:Предприятии 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах
  • Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 3.0)
  • 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель (издание 2)
  • 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов
  • Управление документами: быстро, эффективно, своими силами. На примере "1С:Документооборота 8"

комплекты вопросов и сборники задач к экзаменам 1С:Профессионал и 1С:Специалист:

  • Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по бухгалтерской подсистеме
  • Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по платформе "1С:Предприятие 8"
  • Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений (февраль 2014)
  • Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений
  • Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений, версия экзамена
Что нового в 1С:Электронные книги 1.2.6 для Android?
  • Исправление ошибок.
Скриншоты 1С:Электронные книги:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 394
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе 1С:Электронные книги

Admin

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