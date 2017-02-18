Lock Screen для Windows

Lock Screen 2.0.0.0

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Описание Lock Screen 2.0.0.0Описание   Скачать Lock Screen 2.0.0.0СКАЧАТЬ (1,22 Мб) Скриншоты Lock Screen 2.0.0.0Скриншоты (4)   Статистика Lock Screen 2.0.0.0Статистика   Отзывы о Lock Screen 2.0.0.0Отзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
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Lock Screen - простая программа для блокировки экрана компьютера. Это приложение позволяет заблокировать доступ ко всем функциям компьютера, не давая возможности посторонним пользователям воспользоваться информацией на вашей машине, когда вы ненадолго отошли от ПК.

Особых настроек в Lock Screen нет. После запуска программы можно выбрать блокировку экрана с паролем или без. Естественно, вариант с паролем более надежен. Нажав на "Блокировать экран", вроде бы все остается как и было, но ни одно действие нельзя выполнить: ни запустить программу, ни папку открыть, ни свернуть окна, и даже кнопка Пуск перестанет работать.

Чтобы разблокировать экран, необходимо нажать на клавиатуре клавишу "F". При этом, если предварительно блокировка была с паролем, то без его правильного ввода компьютер полноценно не заработает. Ну а если вы и сами не помните пароль, то придется перегружать ПК.

Из других настроек присутствует возможность скрытия программы из Диспетчера задач. В целом же, Lock Screen удобная бесплатная программа, которая сможет обезопасить вас от утечки важных данных как на рабочей, так и домашней машине.

Что нового в Lock Screen 2.0.0.0?
  • Улучшена защита экрана.
  • Улучшен алгоритм разблокировки.
  • Добавлены новые функции для удобства блокировки.
  • Добавлена возможность проверки новой версии программы ( Меню>Проверить обновление).
  • Добавлены описание всех кнопок.
  • Добавлена возможность сохранять настройки программы.
  • Например, отмеченные пункты при запуске программы будут отмечены.
  • Исправлена ошибка при разблокировки экрана когда не действовала клавиша \\"F\\" если пользователь нажимал TAB клавишу.
  • Мелкие недочёты.
Скриншоты Lock Screen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 727
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа

Отзывы о программе Lock Screen

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