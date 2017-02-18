Lock Screen - простая программа для блокировки экрана компьютера. Это приложение позволяет заблокировать доступ ко всем функциям компьютера, не давая возможности посторонним пользователям воспользоваться информацией на вашей машине, когда вы ненадолго отошли от ПК.

Особых настроек в Lock Screen нет. После запуска программы можно выбрать блокировку экрана с паролем или без. Естественно, вариант с паролем более надежен. Нажав на "Блокировать экран", вроде бы все остается как и было, но ни одно действие нельзя выполнить: ни запустить программу, ни папку открыть, ни свернуть окна, и даже кнопка Пуск перестанет работать.

Чтобы разблокировать экран, необходимо нажать на клавиатуре клавишу "F". При этом, если предварительно блокировка была с паролем, то без его правильного ввода компьютер полноценно не заработает. Ну а если вы и сами не помните пароль, то придется перегружать ПК.

Из других настроек присутствует возможность скрытия программы из Диспетчера задач. В целом же, Lock Screen удобная бесплатная программа, которая сможет обезопасить вас от утечки важных данных как на рабочей, так и домашней машине.