PlayStation Messages - фирменный мессенжер от Sony, позволяющий обмениваться сообщениями не только пользователям PlayStation, но и любым желающим абонентам на платформе Android. Теперь вы всегда будете знать, кто из друзей сейчас в сети, сможете отправлять им сообщения, приглашать в игры или просто поделиться интересной новостью даже если любимой приставки PS4 нет рядом.

Кроме текста, PlayStation Messages позволяет прикреплять к сообщениям голосовые заметки, фотографии, стикеры и наклейки. Удобно, что общаться можно не только один-на-один, но и в групповых чатах до 100 человек.

Основные возможности приложения:

проверяйте списки своих друзей и сразу узнавайте, кто из них появился в сети и во что он играет,

отправляйте текстовые и голосовые сообщения, фотографии и стикеры своим собеседникам,

быстро открывайте любимые группы обмена сообщениями из списка избранного.