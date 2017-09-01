PlayStation Messages - фирменный мессенжер от Sony, позволяющий обмениваться сообщениями не только пользователям PlayStation, но и любым желающим абонентам на платформе Android. Теперь вы всегда будете знать, кто из друзей сейчас в сети, сможете отправлять им сообщения, приглашать в игры или просто поделиться интересной новостью даже если любимой приставки PS4 нет рядом.
Кроме текста, PlayStation Messages позволяет прикреплять к сообщениям голосовые заметки, фотографии, стикеры и наклейки. Удобно, что общаться можно не только один-на-один, но и в групповых чатах до 100 человек.
Основные возможности приложения:
проверяйте списки своих друзей и сразу узнавайте, кто из них появился в сети и во что он играет,
отправляйте текстовые и голосовые сообщения, фотографии и стикеры своим собеседникам,
быстро открывайте любимые группы обмена сообщениями из списка избранного.
Примечание. Для использования всех функций мессенжера необходима учетная запись для подключения к сети PlayStation Network.
Что нового в PlayStation Messages 17.07.21.8670 для Android?
Теперь вы можете использовать текстовые данные и изображения из других приложений в этом приложении, а также отправлять их Друзьям.
Теперь вы можете изменять цвет текста, который добавляется к изображениям.
В приложение были добавлены ярлыки быстрого доступа: [Создать сообщение] и [Настройки уведомлений]. Для отображения ярлыков коснитесь значка приложения и удерживайте палец. (Android 7.1 и выше).
Повышена стабильность при использовании некоторых функций.