PlayStation Messages для Android

PlayStation Messages 17.07.21.8670 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание PlayStation Messages 17.07.21.8670 для AndroidОписание   Скачать PlayStation Messages 17.07.21.8670 для AndroidСКАЧАТЬ (8,36 Мб) Скриншоты PlayStation Messages 17.07.21.8670 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика PlayStation Messages 17.07.21.8670 для AndroidСтатистика   Отзывы о PlayStation Messages 17.07.21.8670 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PlayStation Messages - фирменный мессенжер от Sony, позволяющий обмениваться сообщениями не только пользователям PlayStation, но и любым желающим абонентам на платформе Android. Теперь вы всегда будете знать, кто из друзей сейчас в сети, сможете отправлять им сообщения, приглашать в игры или просто поделиться интересной новостью даже если любимой приставки PS4 нет рядом.

Кроме текста, PlayStation Messages позволяет прикреплять к сообщениям голосовые заметки, фотографии, стикеры и наклейки. Удобно, что общаться можно не только один-на-один, но и в групповых чатах до 100 человек.

Основные возможности приложения:

  • проверяйте списки своих друзей и сразу узнавайте, кто из них появился в сети и во что он играет,
  • отправляйте текстовые и голосовые сообщения, фотографии и стикеры своим собеседникам,
  • быстро открывайте любимые группы обмена сообщениями из списка избранного.

Примечание. Для использования всех функций мессенжера необходима учетная запись для подключения к сети PlayStation Network.

Что нового в PlayStation Messages 17.07.21.8670 для Android?
  • Теперь вы можете использовать текстовые данные и изображения из других приложений в этом приложении, а также отправлять их Друзьям.
  • Теперь вы можете изменять цвет текста, который добавляется к изображениям.
  • В приложение были добавлены ярлыки быстрого доступа: [Создать сообщение] и [Настройки уведомлений]. Для отображения ярлыков коснитесь значка приложения и удерживайте палец. (Android 7.1 и выше).
  • Повышена стабильность при использовании некоторых функций.
Скриншоты PlayStation Messages:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 478
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

Viber 7.4.0.9 для Android

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.

Skype 7.46.0.596 для Android

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в

Facebook Messenger 132.0.0.22.90 для Android

Facebook Messenger – фирменный мессенджер социальной сети позволяет пользователям еще быстрее и удобнее общаться с родственниками и друзьями. Обменивайтесь

WhatsApp 2.17.296 для Android

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,

Telegram 4.2.2 для Android

Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими

Galaxy 9.1.6ow для Android

Galaxy – в этом чате вас ожидают миллионы онлайн-пользователей со всего мира, огромное количество чат-комнат по интересам и возможность писать и читать блоги.

скачать Adguard

Отзывы о программе PlayStation Messages

Admin

Отзывов о программе PlayStation Messages 17.07.21.8670 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 