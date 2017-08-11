Geekbench для Android

Geekbench 4.1.1 для Android

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Описание Geekbench 4.1.1 для AndroidОписание   Скачать Geekbench 4.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (84,01 Мб) Скриншоты Geekbench 4.1.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Geekbench 4.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Geekbench 4.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Geekbench – узнайте насколько мощное у вас устройство с помощью данного популярного бенчмарка. Также он покажет основную информацию об операционной системе и подробности про «систему-на-чипе». Приложение включает в себе несколько тестов, имитирующих реальную загрузку девайса для быстрого и точного определения производительности процессора.

Программа показывает вычислительную мощность всех ядер в режиме Multi-Core, в «одиночном» режиме Single-Core, а также быстродействие оперативной памяти. Помимо этого, вы сможете протестировать аккумуляторную батарею. Полученные результаты можно сравнить с другими устройствами и поделиться ими с пользователями.

Скриншоты Geekbench:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 984
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты
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