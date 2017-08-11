CaffeineMark 1.0.0 для Android
CaffeineMark - утилита для оценки производительности виртуальной машины Java на коммуникаторах, работающих под управлением ОС Google Android
Geekbench 3.4.1 для Android
Geekbench – узнайте насколько мощное у вас устройство с помощью данного популярного бенчмарка. Также он покажет основную информацию об операционной системе и
Android Performance 1.0.2 для Android
Android Performance - приложение, которое в графическом виде отображает загруженность процессора, памяти, уровень заряда батареи, а также уровень сигнала GPS
AnTuTu Benchmark 6.2.7 для Android
AnTuTu Benchmark – узнайте текущие возможности вашего Android-устройства с помощью популярного бенчмарка. Производительность центрального процессора, мощность
PCMark 2.0.3715 для Android
PCMark – бенчмарк для теста производительности девайса и времени автономной работы аккумулятора. В приложении присутствуют отдельные тесты для ОЗУ и флеш-памяти
Show CPU Usage 1.0 для Android
Show CPU Usage - приложение для Android, которое показывает уровень нагрузки центрального процессора смартфона. Вы также можете видеть отдельно уровень нагрузки