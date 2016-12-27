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Disk Partition Expert для Windows

Disk Partition Expert Free 4.0.0

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Описание Disk Partition Expert Free 4.0.0Описание   Скачать Disk Partition Expert Free 4.0.0СКАЧАТЬ (11,47 Мб) Скриншоты Disk Partition Expert Free 4.0.0Скриншоты (7)   Статистика Disk Partition Expert Free 4.0.0Статистика   Отзывы о Disk Partition Expert Free 4.0.0Отзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
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Disk Partition Expert - инструмент для работы с разделами жесткого диска, позволяющий выполнить целый комплекс операций с винчестерм. Тут вы сможете разбить диск на отдельные разделы или изменить объем существующих, скопировать раздел, удалить раздел, изменить метку (букву) диска, установить атрибут активности, проверить диск на ошибки и битые сектора, конвертировать MBR в GPT без потери данных, выполнить дефрагментацию, отформатировать раздел или безвозвратно удалить с него все данные, посмотреть содержимое диска и познакомиться со свойствами накопителя.

Поддерживает практически все известные марки и модели жестких дисков, одинаково хорошо работая с файловыми системами FAT32 и NTFS. Диск любого объема, в т.ч. более 2 Тб, и размером кластера в 512Byte, 1K, 2K, 4K может быть обработан этой утилитой.

Работать с приложением очень легко и просто благодаря стандартному для таких программ интерфейсу. В главном окне приводится список всех жестких дисков, а на левую панель вынесены доступные утилиты для управления винчестером. Так что изменяйте и тестируйте свои диски в несколько простых действий, которая может стать хорошей альтернативой более раскрученным платным аналогам.

Скриншоты Disk Partition Expert:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 278
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
 Вирусов нет в Disk Partition Expert 3.9.0 (16 Декабрь 2015)

Отзывы о программе Disk Partition Expert

Admin

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