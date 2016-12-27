Disk Partition Expert - инструмент для работы с разделами жесткого диска, позволяющий выполнить целый комплекс операций с винчестерм. Тут вы сможете разбить диск на отдельные разделы или изменить объем существующих, скопировать раздел, удалить раздел, изменить метку (букву) диска, установить атрибут активности, проверить диск на ошибки и битые сектора, конвертировать MBR в GPT без потери данных, выполнить дефрагментацию, отформатировать раздел или безвозвратно удалить с него все данные, посмотреть содержимое диска и познакомиться со свойствами накопителя.

Поддерживает практически все известные марки и модели жестких дисков, одинаково хорошо работая с файловыми системами FAT32 и NTFS. Диск любого объема, в т.ч. более 2 Тб, и размером кластера в 512Byte, 1K, 2K, 4K может быть обработан этой утилитой.

Работать с приложением очень легко и просто благодаря стандартному для таких программ интерфейсу. В главном окне приводится список всех жестких дисков, а на левую панель вынесены доступные утилиты для управления винчестером. Так что изменяйте и тестируйте свои диски в несколько простых действий, которая может стать хорошей альтернативой более раскрученным платным аналогам.