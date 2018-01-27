Backup4all PRO для Windows

Backup4all PRO 7.1.297

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Описание Backup4all PRO 7.1.297Описание   Скачать Backup4all PRO 7.1.297СКАЧАТЬ (119,8 Мб) Скриншоты Backup4all PRO 7.1.297Скриншоты (4)   Статистика Backup4all PRO 7.1.297Статистика   Отзывы о Backup4all PRO 7.1.297Отзывы (4)  
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2.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 2.60 из 5
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Backup4all - мощная программа, предназначенная для создания резервных копий важной информации и данных. Утилита обладает удобным и понятным интерфейсом, большим набором настроек для тонкого конфигурирования работы программы.

Имеется встроенный визард, позволяющий создавать резервные копии буквально одним кликом мыши. Поддерживается работа с фильтрами и по расписанию. Backup4all использует ZIP-компрессию, может работать с сетевыми устройствами хранения информации, а также записывать данные на CD/DVD.

Скриншоты Backup4all PRO:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 803
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе Backup4all PRO

(ерж про Backup4all PRO 5.0.325 [16-01-2014]

Те, кто уже пользуются этой программой, сообщите после окончания триала, можно будет заново её переустановить?
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Gario про Backup4all PRO 4.6.250 [05-05-2011]

Там просто информация зашифрована.Программа хорошая.
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Vitёk про Backup4all PRO 4.5.236 [08-02-2011]

Ага правда, но если нажать на восстановление из бэкапа, то он эти козеблоиды назад нормально конвертирует в русский, хотя в архив если посмотреть там хрень всякая вместо русских букв. Короче друзья пользоваться можно, но восстанавливать (распаковывать) бэкап желательно его же примочкой.
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Вася про Backup4all 4.5.229 [20-10-2010]

Русские имена в папках каверкает страшно
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