Norton Ghost включает развитые возможности архивации и восстановления данных для персональных компьютеров

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards

Acronis True Image 2018 22.5.1.10640

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

Paragon Hard Disk Manager 15 10.1.25.813

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

Cobian Backup 11.2.0.582

Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных файлов или каталогов, перенося их в определенный каталог в другие