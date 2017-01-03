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K7 TotalSecurity для Windows

K7 TotalSecurity 15.1.0.290

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Описание K7 TotalSecurity 15.1.0.290Описание   Скачать K7 TotalSecurity 15.1.0.290СКАЧАТЬ (171,42 Мб) Скриншоты K7 TotalSecurity 15.1.0.290Скриншоты (16)   Статистика K7 TotalSecurity 15.1.0.290Статистика   Отзывы о K7 TotalSecurity 15.1.0.290Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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K7 Total Security - комплексное решение безопасности для вашей системы. Позволяет обнаружить самые мощные вредоносные программы и угрозы нулевого дня, облачная веб-защита делает безопасным посещение сайтов в Интернете, а USB-носители защищены с помощью контроля устройств от потенциальных заражений. Весь входящий и исходящий трафик фильтруется фаерволом и спам-фильтром.

Уникальная технология сканирования K7 Cerebro быстро обнаруживает самые мощные угрозы и вместе с проактивным обнаружением полностью защищает вашу конфиденциальную информацию, не замедляя при этом работу компьютера. Очищает систему от угроз и автоматически отменяет все опасные изменения, сделанные вредоносными программами.

Основными компонентами приложения являются: антивирус, антишпион, антируткит, блокировка 0day-угроз, монитор поведения, управление устройствами, двусторонний фаервол, система IDS, анти-спам, веб-защита, родительский контроль.

Особенности K7 Total Security:

  • Отслеживает веб-сайты, к которым получают доступ дети, и блокирует нежелательные онлайн-ресурсы.
  • Автоматически сканирует любые USB-устройства, как только они подключены к компьютеру.
  • Родительский контроль. Контент-фильтр - управление приложениями и играми, которые ваши дети могут использовать.
  • Веб-защита использует облачные данные в реальном времени для блокировки доступа к вредоносным и фишинговым сайтам.
  • Расширение Carnivore предотвращает эксплойты "нулевого дня", уязвимости и drive-by загрузки.
  • Защита электронной почты.
  • Защита приватности предотвращает кражу личной информации.
  • Очистка временных файлов и истории Windows, Internet Explorer. Безвозвратное удаление данных.
  • Оптимизация жестких дисков.
  • Виртуальная клавиатура.
Скриншоты K7 TotalSecurity:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $54.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 206
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Комплексная защита

Отзывы о программе K7 TotalSecurity

Admin

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