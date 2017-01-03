K7 Total Security - комплексное решение безопасности для вашей системы. Позволяет обнаружить самые мощные вредоносные программы и угрозы нулевого дня, облачная веб-защита делает безопасным посещение сайтов в Интернете, а USB-носители защищены с помощью контроля устройств от потенциальных заражений. Весь входящий и исходящий трафик фильтруется фаерволом и спам-фильтром.
Уникальная технология сканирования K7 Cerebro быстро обнаруживает самые мощные угрозы и вместе с проактивным обнаружением полностью защищает вашу конфиденциальную информацию, не замедляя при этом работу компьютера. Очищает систему от угроз и автоматически отменяет все опасные изменения, сделанные вредоносными программами.
Основными компонентами приложения являются: антивирус, антишпион, антируткит, блокировка 0day-угроз, монитор поведения, управление устройствами, двусторонний фаервол, система IDS, анти-спам, веб-защита, родительский контроль.
Особенности K7 Total Security:
- Отслеживает веб-сайты, к которым получают доступ дети, и блокирует нежелательные онлайн-ресурсы.
- Автоматически сканирует любые USB-устройства, как только они подключены к компьютеру.
- Родительский контроль. Контент-фильтр - управление приложениями и играми, которые ваши дети могут использовать.
- Веб-защита использует облачные данные в реальном времени для блокировки доступа к вредоносным и фишинговым сайтам.
- Расширение Carnivore предотвращает эксплойты "нулевого дня", уязвимости и drive-by загрузки.
- Защита электронной почты.
- Защита приватности предотвращает кражу личной информации.
- Очистка временных файлов и истории Windows, Internet Explorer. Безвозвратное удаление данных.
- Оптимизация жестких дисков.
- Виртуальная клавиатура.