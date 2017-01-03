K7 Total Security - комплексное решение безопасности для вашей системы. Позволяет обнаружить самые мощные вредоносные программы и угрозы нулевого дня, облачная веб-защита делает безопасным посещение сайтов в Интернете, а USB-носители защищены с помощью контроля устройств от потенциальных заражений. Весь входящий и исходящий трафик фильтруется фаерволом и спам-фильтром.

Уникальная технология сканирования K7 Cerebro быстро обнаруживает самые мощные угрозы и вместе с проактивным обнаружением полностью защищает вашу конфиденциальную информацию, не замедляя при этом работу компьютера. Очищает систему от угроз и автоматически отменяет все опасные изменения, сделанные вредоносными программами.

Основными компонентами приложения являются: антивирус, антишпион, антируткит, блокировка 0day-угроз, монитор поведения, управление устройствами, двусторонний фаервол, система IDS, анти-спам, веб-защита, родительский контроль.

Особенности K7 Total Security: