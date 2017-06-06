Simple Radio для Android

Simple Radio 2.2.5.1 для Android

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Описание Simple Radio 2.2.5.1 для AndroidОписание   Скачать Simple Radio 2.2.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (12,71 Мб) Скриншоты Simple Radio 2.2.5.1 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Simple Radio 2.2.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Simple Radio 2.2.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Simple Radio – название приложения полностью соответствует его концепции. Пользователю предлагается прослушивать свои любимые радиостанции, используя минималистический интерфейс программы.

В каталоге приложения находятся более 30 000 радиостанций, но вам будут предложены именно те, которые необходимы. Поиск происходит по нескольким параметрам: названию станции, жанру музыки или местоположению пользователя. Вам не придется открывать множество вкладок для поиска подходящей музыки – программа максимально быстро предложит необходимые радиостанции. Помимо поиска, для максимально быстрого доступа к любимой музыке в приложении можно создать каталог избранных станций. Если вы планируете заснуть, слушая Simple Radio, то можете выставить таймер сна.

Минималистический дизайн – это не единственное достоинство программы, вы также будете приятно удивлены скоростью работы радио и стабильностью загрузки без долгих буферизаций данных.

Скриншоты Simple Radio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 595
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
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Отзывы о программе Simple Radio

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