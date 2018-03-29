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5 ExaExcursions - комплексное программное решение для экскурсионных агентств, которое сделает работу каждой точки продажи экскурсионно-туристических услуг более эффективной и прибыльной. В этой базе данных содержится вся информация об экскурсиях, о точках выезда, о кассирах, водителях и экскурсоводах, а также о БСО, транспорте, местах в автобусах, трансферах, зарплатах и не только. Причем все это доступно онлайн в режиме реального времени из любой точки мира, где есть выход в интернет. Программа связывает руководителя, диспетчера, бухгалтера и других сотрудников компании, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией. Основные возможности: полный контроль над экскурсиями и трансферами

работа с партнерами: совместная продажа билетов на общую экскурсию

полный учет комиссионного вознаграждения

расчет зарплаты кассиров, водителей, экскурсоводов — возможность очень тонкой настройки (вплоть до того, что на конкретный рейс водитель получит особую оплату)

быстрое выставление счетов

полный контроль бланков строгой отчетности — учет выдачи кассирам и их продажи, сравнение с информацией от экскурсоводов

возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии водительских удостоверений для водителей)

работа всех сотрудников онлайн (или с последней локальной копией в случае отсутствия интернета), также существует локальная версия программы, работающая без интернета

модуль Интернет-бронирование

хранения истории изменения цен экскурсий, тарифов оплат сотрудникам

учет продаж сопутствующих товаров: карты города и др.

возможность работы с тремя прайсами на экскурсии, плюс разделение на взрослые и детские

печать прайса экскурсий

присвоение мест пассажирам в транспорте

печать расписания экскурсий, три вида: обычное, миниформат, для точек продаж (даже учитывается время прибытия транспорта к точке на посадку)

печать посадочного листа (для экскурсовода и водителя) с данными по пассажирам, времени прибытия к местам посадки

печать заказ-наряда для водителя

удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по сотрудникам и др.