ExaExcursions для Windows

ExaExcursions 4.99

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Описание ExaExcursions 4.99Описание   Скачать ExaExcursions 4.99СКАЧАТЬ (4,78 Мб) Скриншоты ExaExcursions 4.99Скриншоты (9)   Статистика ExaExcursions 4.99Статистика   Отзывы о ExaExcursions 4.99Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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ExaExcursions - комплексное программное решение для экскурсионных агентств, которое сделает работу каждой точки продажи экскурсионно-туристических услуг более эффективной и прибыльной. В этой базе данных содержится вся информация об экскурсиях, о точках выезда, о кассирах, водителях и экскурсоводах, а также о БСО, транспорте, местах в автобусах, трансферах, зарплатах и не только. Причем все это доступно онлайн в режиме реального времени из любой точки мира, где есть выход в интернет. Программа связывает руководителя, диспетчера, бухгалтера и других сотрудников компании, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Основные возможности:

  • полный контроль над экскурсиями и трансферами
  • работа с партнерами: совместная продажа билетов на общую экскурсию
  • полный учет комиссионного вознаграждения
  • расчет зарплаты кассиров, водителей, экскурсоводов — возможность очень тонкой настройки (вплоть до того, что на конкретный рейс водитель получит особую оплату)
  • быстрое выставление счетов
  • полный контроль бланков строгой отчетности — учет выдачи кассирам и их продажи, сравнение с информацией от экскурсоводов
  • возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии водительских удостоверений для водителей)
  • работа всех сотрудников онлайн (или с последней локальной копией в случае отсутствия интернета), также существует локальная версия программы, работающая без интернета
  • модуль Интернет-бронирование
  • хранения истории изменения цен экскурсий, тарифов оплат сотрудникам
  • учет продаж сопутствующих товаров: карты города и др.
  • возможность работы с тремя прайсами на экскурсии, плюс разделение на взрослые и детские
  • печать прайса экскурсий
  • присвоение мест пассажирам в транспорте
  • печать расписания экскурсий, три вида: обычное, миниформат, для точек продаж (даже учитывается время прибытия транспорта к точке на посадку)
  • печать посадочного листа (для экскурсовода и водителя) с данными по пассажирам, времени прибытия к местам посадки
  • печать заказ-наряда для водителя
  • удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по сотрудникам и др.
Скриншоты ExaExcursions:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 10 000 руб.
Ограничение в работе программыдоступна только локальная версия
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 162
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе ExaExcursions

сельчанин про ExaExcursions 2.25 [24-12-2015]

Супер.
2 | | Ответить

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