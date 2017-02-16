Manyprog PC Cleaner - достаточно простой инструмент для очистки вашего компьютера от ненужных и мусорных файлов, которые только занимают место на ПК и тормозят работу системы. В результате работы приложений, серфинга в интернете, скачивания и перемещения файлов и пр. на компьютере остаются данные, которые никак не используются, но требуют ресурсов на обработку и хранение. Порой такие данные занимают целые гигабайты жесткого диска. Чтобы быстро избавиться от таких файлов как раз и стоит воспользоваться этой эффективной утилитой.

Эта программа поможет вам очистить компьютер от временных файлов, которые остаются от работы различных приложений (медиа, чаты, антивирусы, офисные, системные и т.д), а также очистить браузеры от кэша, удалить историю посещений различных сайтов, избавиться от кукисов, стереть введенные пароли. Поддерживаются все самые востребованные web-обозреватели - Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.

Но и это еще не все. Здесь встроены дополнительные инструменты для работы с жестким диском:

утилита поиска и удаления дубликатов файлов Duplicate Remover,

утилита для анализа состояние дискового пространства Disk Usage Analyzer - узнайте, какие файлы занимают больше всего места на компьютере.

Программа очень проста в настройке и управлении. Отметьте нужные приложения и браузеры для очистки, выделив требуемые параметры, и запустите сканирование. Через некоторое время на вкладке результатов Вы увидите все мусорные файлы. Отметив ненужные, удалите их с помощью кнопки "Action-Remove".

Таким образом, с Manyprog PC Cleaner Вы избавитесь от ненужных файлов на своем ПК, сделав его чище и упорядоченнее, а также освободите дополнительное пространство, которое пригодится Вам для других целей.