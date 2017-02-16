Manyprog PC Cleaner для Windows

Manyprog PC Cleaner 1.8

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Manyprog PC Cleaner 1.8Описание   Скачать Manyprog PC Cleaner 1.8СКАЧАТЬ (22,46 Мб) Скриншоты Manyprog PC Cleaner 1.8Скриншоты (4)   Статистика Manyprog PC Cleaner 1.8Статистика   Отзывы о Manyprog PC Cleaner 1.8Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Manyprog PC Cleaner - достаточно простой инструмент для очистки вашего компьютера от ненужных и мусорных файлов, которые только занимают место на ПК и тормозят работу системы. В результате работы приложений, серфинга в интернете, скачивания и перемещения файлов и пр. на компьютере остаются данные, которые никак не используются, но требуют ресурсов на обработку и хранение. Порой такие данные занимают целые гигабайты жесткого диска. Чтобы быстро избавиться от таких файлов как раз и стоит воспользоваться этой эффективной утилитой.

Эта программа поможет вам очистить компьютер от временных файлов, которые остаются от работы различных приложений (медиа, чаты, антивирусы, офисные, системные и т.д), а также очистить браузеры от кэша, удалить историю посещений различных сайтов, избавиться от кукисов, стереть введенные пароли. Поддерживаются все самые востребованные web-обозреватели - Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.

Но и это еще не все. Здесь встроены дополнительные инструменты для работы с жестким диском:

  • утилита поиска и удаления дубликатов файлов Duplicate Remover,
  • утилита для анализа состояние дискового пространства Disk Usage Analyzer - узнайте, какие файлы занимают больше всего места на компьютере.

Программа очень проста в настройке и управлении. Отметьте нужные приложения и браузеры для очистки, выделив требуемые параметры, и запустите сканирование. Через некоторое время на вкладке результатов Вы увидите все мусорные файлы. Отметив ненужные, удалите их с помощью кнопки "Action-Remove".

Таким образом, с Manyprog PC Cleaner Вы избавитесь от ненужных файлов на своем ПК, сделав его чище и упорядоченнее, а также освободите дополнительное пространство, которое пригодится Вам для других целей.

Скриншоты Manyprog PC Cleaner:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.00
Ограничение в работе программыудаление не более 20 файлов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 256
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска

Отзывы о программе Manyprog PC Cleaner

Admin

Отзывов о программе Manyprog PC Cleaner 1.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

WinSCP

Балаболка

Viber

Calibre

AIMP

Artweaver

CCleaner

RoboForm

Notepad++

Light Alloy

ProgDVB

Adobe Flash Player

CDBurnerXP

The Bat! Home

SUMo

Battery Mode

CheMax Rus

Hard Disk Sentinel

Opera

ACE Stream

 
 