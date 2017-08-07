Таймер виджет для Windows

Таймер виджет 1.3

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Описание Таймер виджет 1.3Описание   Скачать Таймер виджет 1.3СКАЧАТЬ (10,06 Мб) Скриншоты Таймер виджет 1.3Скриншоты (3)   Статистика Таймер виджет 1.3Статистика   Отзывы о Таймер виджет 1.3Отзывы (0)  
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Таймер виджет - простенький таймер, сделанный под виджет Windows.

Позволяет выставить таймер на одну, десть, пятнадцать, двадцать, тридцать минут, один час, три часа и пять секунд.

По истечению времени выдается звуковой сигнал. Также можно выставить автоматическое выключение компьютера.

Окошко виджета реесть возможность регулировать прозрачность окошка виджета.

Приложение можно добавить в автозапуск Windows.

Что нового в Таймер виджет 1.3?
  • Исправлены ошибки интерфейса.
Скриншоты Таймер виджет:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 568
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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