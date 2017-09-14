Wallpaper HD(Background) –Kika – большая коллекция самых привлекательных HD-обоев для персонализации вашего Android-устройства. Дружественный интерфейс приложения позволит без проблем выбрать понравившиеся обои и установить их на девайс.

Приложение не требует какой-либо регистрации, но подключение к сети Интернет является обязательным условием, так как обои в HD-качестве необходимо загружать отдельно. Для облегчения поиска обоев в приложении присутствует разделение на категории: природа, музыка, животные, автомобили, спорт и др. В каждой из категорий находятся множество действительно классных фотографий, так что у вас будет большой выбор подходящих обоев.

Скачав понравившеюся фотографию, у вас не должно возникнуть проблем с установкой ее на рабочий стол, так как приложение поддерживает практически все существующие разрешения. При желании, вы сможете поделиться любимыми фото с друзьями с помощью социальных сетей.