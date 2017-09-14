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Wallpaper HD(Background) –Kika для Android

Wallpaper HD(Background) –Kika 1.1.6 для Android

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Описание Wallpaper HD(Background) –Kika 1.1.6 для AndroidОписание   Скачать Wallpaper HD(Background) –Kika 1.1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (6,41 Мб) Скриншоты Wallpaper HD(Background) –Kika 1.1.6 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Wallpaper HD(Background) –Kika 1.1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wallpaper HD(Background) –Kika 1.1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Wallpaper HD(Background) –Kika – большая коллекция самых привлекательных HD-обоев для персонализации вашего Android-устройства. Дружественный интерфейс приложения позволит без проблем выбрать понравившиеся обои и установить их на девайс.

Приложение не требует какой-либо регистрации, но подключение к сети Интернет является обязательным условием, так как обои в HD-качестве необходимо загружать отдельно. Для облегчения поиска обоев в приложении присутствует разделение на категории: природа, музыка, животные, автомобили, спорт и др. В каждой из категорий находятся множество действительно классных фотографий, так что у вас будет большой выбор подходящих обоев.

Скачав понравившеюся фотографию, у вас не должно возникнуть проблем с установкой ее на рабочий стол, так как приложение поддерживает практически все существующие разрешения. При желании, вы сможете поделиться любимыми фото с друзьями с помощью социальных сетей.

Скриншоты Wallpaper HD(Background) –Kika:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 640
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто - Природа - Спорт
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