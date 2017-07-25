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Kika Emoji Keyboard для Android

Kika Emoji Keyboard 5.5.8.1884 для Android

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Описание Kika Emoji Keyboard 5.5.8.1884 для AndroidОписание   Скачать Kika Emoji Keyboard 5.5.8.1884 для AndroidСКАЧАТЬ (17,39 Мб) Скриншоты Kika Emoji Keyboard 5.5.8.1884 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Kika Emoji Keyboard 5.5.8.1884 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kika Emoji Keyboard 5.5.8.1884 для AndroidОтзывы (0)  
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Kika Emoji Keyboard – с помощью приложения вы сможете с легкостью изменить стандартный вид Android-клавиатуры. Помимо новой клавиатуры вы получите большое количество эмодзи, смайликов, наклеек, гифок и многое другое. Основные особенности Kika Emoji Keyboard:

  • Более 1200 эмодзи и смайликов.
  • Большой выбор красочных тем и скинов клавиатуры.
  • Автокоррекция слов.
  • Возможность голосового ввода.
  • Поддержка более 60 языков.
  • Возможность изменить раскладку клавиатуры.
  • Персональная настройка шрифтов.
  • Возможность изменить звук щелчков клавиатуры.
  • Возможность создавать собственные скины и темы.
  • Возможность установить забавные обои в виде змейки из смайликов.

Используйте Kika Emoji Keyboard для передачи своих чувств, так как некоторые эмодзи способны заменить множество слов. Приложение корректно работает во всех мессенджерах, поддерживающих Emoji (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Hangout, Snapchat и др).

Что нового в Kika Emoji Keyboard 5.5.8.1884 для Android?
  • Оптимизирован пользовательский интерфейс для Меню Клавиатуры.
  • Теперь ты можешь менять стиль смайликов прямо в клавиатуре.
  • Также теперь доступны сокращения и буфер обмена.
Скриншоты Kika Emoji Keyboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 982
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Kika Emoji Keyboard

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