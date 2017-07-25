Kika Emoji Keyboard – с помощью приложения вы сможете с легкостью изменить стандартный вид Android-клавиатуры. Помимо новой клавиатуры вы получите большое количество эмодзи, смайликов, наклеек, гифок и многое другое. Основные особенности Kika Emoji Keyboard:

Более 1200 эмодзи и смайликов.

Большой выбор красочных тем и скинов клавиатуры.

Автокоррекция слов.

Возможность голосового ввода.

Поддержка более 60 языков.

Возможность изменить раскладку клавиатуры.

Персональная настройка шрифтов.

Возможность изменить звук щелчков клавиатуры.

Возможность создавать собственные скины и темы.

Возможность установить забавные обои в виде змейки из смайликов.

Используйте Kika Emoji Keyboard для передачи своих чувств, так как некоторые эмодзи способны заменить множество слов. Приложение корректно работает во всех мессенджерах, поддерживающих Emoji (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Hangout, Snapchat и др).