Walloid 2.4.1 для Android
Обои HD и QHD-качества в стиле Material Design украсят ваше устройство и будут бережно относиться к заряду аккумулятора. Присутствует большая коллекция изображений
Cat And Mouse Live Wallpaper 1.0 для Android
Cat And Mouse Live Wallpaper - живые обои для вашего Android-устройства с миленьким котиком, который наблюдает за серой мышкой
Manitu launcher 1.2.0 для Android
Manitu launcher - простенький персонализатор для Android, который ориентирован на быстрый запуск самых используемых приложений
Juicy live wallpaper 1.1 для Android
Juicy live wallpaper - сочные живые обои для Android, которые представляют собой мякоть разнообразных фруктов, как например грейпфрут, апельсин, лимон
Наушники 1.2 для Android
Наушники - живые обои для Android-смартфонов и планшетов в виде наушников, которые позволяют отлично визуализировать музыку
Премиум Обои HD 4.3.3 для Android
Премиум Обои HD - коллекция лучших Full HD обоев для вашего смартфона или планшета, которая позволит сделать девайс индивидуальным и красивым