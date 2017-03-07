ToonsTV: Angry Birds – наслаждайтесь приключениями любимых птичек и свиней. Приложение понравится всем фанатам Angry Birds, включая самых маленьких и самых взрослых пользователей. Смотрите на забавные похождения птичек в Angry Birds Toons и злорадствуйте над злоключениями свиней в Piggy Tales. В приложении присутствуют и другие забавные мультики. Тут вы сможете увидеть Transformers G1, Wallace & Gromit: Cracking Contraptions и др. мультсериалы.

Проверяйте приложение каждую неделю, ведь именно с такой периодичностью в ToonsTV: Angry Birds добавляют новые эпизоды. Обратите внимание, что список доступных мультфильмов может меняться в зависимости от страны проживания, а просмотр серий требует наличия высокоскоростного интернета.