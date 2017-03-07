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ToonsTV: Angry Birds для Android

ToonsTV: Angry Birds 2.5.1 для Android

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Описание ToonsTV: Angry Birds 2.5.1 для AndroidОписание   Скачать ToonsTV: Angry Birds 2.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (16,68 Мб) Скриншоты ToonsTV: Angry Birds 2.5.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика ToonsTV: Angry Birds 2.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о ToonsTV: Angry Birds 2.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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ToonsTV: Angry Birds – наслаждайтесь приключениями любимых птичек и свиней. Приложение понравится всем фанатам Angry Birds, включая самых маленьких и самых взрослых пользователей. Смотрите на забавные похождения птичек в Angry Birds Toons и злорадствуйте над злоключениями свиней в Piggy Tales. В приложении присутствуют и другие забавные мультики. Тут вы сможете увидеть Transformers G1, Wallace & Gromit: Cracking Contraptions и др. мультсериалы.

Проверяйте приложение каждую неделю, ведь именно с такой периодичностью в ToonsTV: Angry Birds добавляют новые эпизоды. Обратите внимание, что список доступных мультфильмов может меняться в зависимости от страны проживания, а просмотр серий требует наличия высокоскоростного интернета.

Что нового в ToonsTV: Angry Birds 2.5.1 для Android?
  • Пользоваться приложением стало еще приятнее: мы внесли пару-тройку улучшений и отловили несколько злых багов.
Скриншоты ToonsTV: Angry Birds:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 189
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе ToonsTV: Angry Birds

Admin

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