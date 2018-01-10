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Dr. Booster для Android

Dr. Booster 2.0.1076 для Android

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Описание Dr. Booster 2.0.1076 для AndroidОписание   Скачать Dr. Booster 2.0.1076 для AndroidСКАЧАТЬ (13,87 Мб) Скриншоты Dr. Booster 2.0.1076 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Dr. Booster 2.0.1076 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dr. Booster 2.0.1076 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Dr. Booster - приложение для Android-устройств, которое специально разработано для повышения производительности вашего мобильного гаджета при запуске игр. Даже если у вас старенький и не очень мощный смартфон или планшет, вы сможете полноценно наслаждаться самыми ресурсоемкими игровыми приложениями с помощью этого инструмента.

Удобно, что эта программа сама сканирует девайс и находит все установленные игры, показывая их в отдельном окошке. Если же какого-то из приложений в списке нет, то его можно добавить вручную - и это могут быть не только игры. Теперь запустив игру из интерфейса Dr. Booster, произойдет автоматическая оптимизация системных ресурсов вашего мобильного устройства, что позволит играм более быстро загружаться и играть без зависаний.

Основные особенности приложения:

  • Автоматическая классификация и сортировка игр после установки.
  • Быстрый доступ и запуск игр с помощью папки "Игры", расположенной на главном экране мобильного устройства.
  • Оптимизация в режиме реального времени.
  • Безопасные рекомендации "Отличные игры" - это рекомендованные приложения, предварительно проверенные на предмет безопасности, что обеспечвает дополнительную защиту в интернете.
  • Уведомления для отображения информации о приложении, новостях и рекомендациях именно для вас.
Что нового в Dr. Booster 2.0.1076 для Android?
  • Исправление незначительных ошибок.
Скриншоты Dr. Booster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 633
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация
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Отзывы о программе Dr. Booster

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