Dr. Booster - приложение для Android-устройств, которое специально разработано для повышения производительности вашего мобильного гаджета при запуске игр. Даже если у вас старенький и не очень мощный смартфон или планшет, вы сможете полноценно наслаждаться самыми ресурсоемкими игровыми приложениями с помощью этого инструмента.

Удобно, что эта программа сама сканирует девайс и находит все установленные игры, показывая их в отдельном окошке. Если же какого-то из приложений в списке нет, то его можно добавить вручную - и это могут быть не только игры. Теперь запустив игру из интерфейса Dr. Booster, произойдет автоматическая оптимизация системных ресурсов вашего мобильного устройства, что позволит играм более быстро загружаться и играть без зависаний.

Основные особенности приложения: