Classic Theme Restorer - небольшой плагин для браузера Mozilla Firefox, который предназначен для изменения визуальной оболочки этого web-обозревателя. Начиная с 29 версии разработчики Firefox значительно изменили внешний вид и интерфейс своего творения. Не всем пользователям обновленный дизайн пришелся по вкусу, и если вы один из них, то именно это расширение позволит вам вернуть привычный вид любимого браузера.

Сразу после установки дополнения в левом верхнем углу появится знакомая иконка Firefox, где размещаются все основные элементы управления приложением и настройки браузера. Само же расширение имеет достаточно разнообразные опции для индивидуальной и гибкой кастомизации обозревателя по предпочтениям и желанию самого пользователя:

внешний вид вкладок и их расположение,

цветовые темы,

кнопка "Firefox",

основной и дополнительный интерфейс,

страница управления дополнениями,

тип адресной строки,

состав панели инструментов и многое другое.

В целом, все достаточно просто и понятно - поэкспериментируйте с настройками и выберите наиболее приемлемый для вас вариант. Теперь браузер Firefox будет иметь интерфейс максимально приближенный к его классическому изначальному виду, при этом вы сможете использовать самую актуальную версию этого web-обозревателя.