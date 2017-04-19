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Classic Theme Restorer для Windows

Classic Theme Restorer 1.6.4 для Mozilla Firefox

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Описание Classic Theme Restorer 1.6.4 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать Classic Theme Restorer 1.6.4 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (763 Кб) Скриншоты Classic Theme Restorer 1.6.4 для Mozilla FirefoxСкриншоты (8)   Статистика Classic Theme Restorer 1.6.4 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о Classic Theme Restorer 1.6.4 для Mozilla FirefoxОтзывы (0)  
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Classic Theme Restorer - небольшой плагин для браузера Mozilla Firefox, который предназначен для изменения визуальной оболочки этого web-обозревателя. Начиная с 29 версии разработчики Firefox значительно изменили внешний вид и интерфейс своего творения. Не всем пользователям обновленный дизайн пришелся по вкусу, и если вы один из них, то именно это расширение позволит вам вернуть привычный вид любимого браузера.

Сразу после установки дополнения в левом верхнем углу появится знакомая иконка Firefox, где размещаются все основные элементы управления приложением и настройки браузера. Само же расширение имеет достаточно разнообразные опции для индивидуальной и гибкой кастомизации обозревателя по предпочтениям и желанию самого пользователя:

  • внешний вид вкладок и их расположение,
  • цветовые темы,
  • кнопка "Firefox",
  • основной и дополнительный интерфейс,
  • страница управления дополнениями,
  • тип адресной строки,
  • состав панели инструментов и многое другое.

В целом, все достаточно просто и понятно - поэкспериментируйте с настройками и выберите наиболее приемлемый для вас вариант. Теперь браузер Firefox будет иметь интерфейс максимально приближенный к его классическому изначальному виду, при этом вы сможете использовать самую актуальную версию этого web-обозревателя.

Что нового в Classic Theme Restorer 1.6.4 для Mozilla Firefox?
  • Обновлены переводы
Скриншоты Classic Theme Restorer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 300
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Обои, темы, оболочки
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