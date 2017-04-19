Classic Theme Restorer - небольшой плагин для браузера Mozilla Firefox, который предназначен для изменения визуальной оболочки этого web-обозревателя. Начиная с 29 версии разработчики Firefox значительно изменили внешний вид и интерфейс своего творения. Не всем пользователям обновленный дизайн пришелся по вкусу, и если вы один из них, то именно это расширение позволит вам вернуть привычный вид любимого браузера.
Сразу после установки дополнения в левом верхнем углу появится знакомая иконка Firefox, где размещаются все основные элементы управления приложением и настройки браузера. Само же расширение имеет достаточно разнообразные опции для индивидуальной и гибкой кастомизации обозревателя по предпочтениям и желанию самого пользователя:
внешний вид вкладок и их расположение,
цветовые темы,
кнопка "Firefox",
основной и дополнительный интерфейс,
страница управления дополнениями,
тип адресной строки,
состав панели инструментов и многое другое.
В целом, все достаточно просто и понятно - поэкспериментируйте с настройками и выберите наиболее приемлемый для вас вариант. Теперь браузер Firefox будет иметь интерфейс максимально приближенный к его классическому изначальному виду, при этом вы сможете использовать самую актуальную версию этого web-обозревателя.