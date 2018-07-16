4K Slideshow Maker - простая и легкая в использовании программа для создания слайд-шоу. Добавляйте свои любимые фотографии и музыку, применяйте интересные эффекты и переходы. Улучшенная технология распознавания лиц поможет вам не упустить главных героев.

Сохраняйте слайд-шоу в наилучшем качестве для iPhone или делитесь своим творением с друзьями на Facebook. Результат просто потрясающий.

Наслаждайтесь своими творениями в любом месте, в любое время, на любом девайсе!

Особенности 4K Slideshow Maker: