4K Slideshow Maker для Windows

4K Slideshow Maker 1.7.1

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Описание 4K Slideshow Maker 1.7.1Описание   Скачать 4K Slideshow Maker 1.7.1СКАЧАТЬ (35,05 Мб) Скриншоты 4K Slideshow Maker 1.7.1Скриншоты (6)   Статистика 4K Slideshow Maker 1.7.1Статистика   Отзывы о 4K Slideshow Maker 1.7.1Отзывы (0)  
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4K Slideshow Maker - простая и легкая в использовании программа для создания слайд-шоу. Добавляйте свои любимые фотографии и музыку, применяйте интересные эффекты и переходы. Улучшенная технология распознавания лиц поможет вам не упустить главных героев.

Сохраняйте слайд-шоу в наилучшем качестве для iPhone или делитесь своим творением с друзьями на Facebook. Результат просто потрясающий.

Наслаждайтесь своими творениями в любом месте, в любое время, на любом девайсе!

Особенности 4K Slideshow Maker:

  • Позволяет добавлять изображения из локальной папки или загрузить их с Instagram.
  • Сохраняет слайд-шоу в Ultra 4K HD качестве, что позволяет получить отличную картинку на HD TV или при просмотре онлайн.
  • Добавляйте собственную музыку и фиксируйте длительность слайда для создания темпо-ритма в вашем слайд-шоу.
  • Выбор выходного видео формата: Windows Standard, Mac OS X Standard, iPhone 5/4/3GS, iPad/iPad Mini с Retina экраном, YouTube, Facebook.
  • Предпросмотр через встроенный видеоплеер.
  • Ken Burns эффект для получения красивого индивидуального движения фотографий.
  • Дружественный и простой интерфейс.
Скриншоты 4K Slideshow Maker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 303
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе 4K Slideshow Maker

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