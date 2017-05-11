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Material Design Wallpapers для Android

Material Design Wallpapers 1.0.5 для Android

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Описание Material Design Wallpapers 1.0.5 для AndroidОписание   Скачать Material Design Wallpapers 1.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (16,46 Мб) Скриншоты Material Design Wallpapers 1.0.5 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Material Design Wallpapers 1.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Material Design Wallpapers 1.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Material Design Wallpapers - красивое и простое приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое содержит множество обоев в стиле Material Design. Скачать любое понравившееся изображение можно одним простым нажатием.

Особенности приложения Material Design Wallpapers:

  • Множество красивых обоев в популярном стиле Material
  • 2К-разрешение всех изображений
  • Уникальные обои, многие из которых рисовались вручную
  • Простой, удобный интерфейс приложения сделает выбор обоев приятным
  • Оптимизировано под планшеты
Что нового в Material Design Wallpapers 1.0.5 для Android?
  • Обновление исправляет возможные ошибки при скачивании обоев
  • Переход на https протокол обмена данными с сервером
Скриншоты Material Design Wallpapers:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 101
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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