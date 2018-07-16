4K Video to MP3 для Windows

4K Video to MP3 2.4.1

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Описание 4K Video to MP3 2.4.1Описание   Скачать 4K Video to MP3 2.4.1СКАЧАТЬ (32,58 Мб) Скриншоты 4K Video to MP3 2.4.1Скриншоты (4)   Статистика 4K Video to MP3 2.4.1Статистика   Отзывы о 4K Video to MP3 2.4.1Отзывы (0)  
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4K Video to MP3 - бесплатная программа для извлечения аудио из любого видео всего в один клик. Просто добавьте видео в окно программы и получите MP3 файл на выходе. Программа не имеет никаких сложных настроек и вообще ничего лишнего.

Особенности 4K Video to MP3:

  • Сохраняет извлеченные аудио треки в MP3, M4A или OGG в качестве до 320 kbps.
  • Позволяет установить собственные настройки для закачивания аудио в нужном формате и качестве.
  • Добавляйте извлеченное аудио в iTunes для закачки на iPod или iPhone.
  • Проигрывайте скачанную музыку через встроенный плеер.
  • Простой в использовании интерфейс и минимумом настроек.
Скриншоты 4K Video to MP3:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 236
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе 4K Video to MP3

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