4K YouTube to MP3 для Windows

4K YouTube to MP3 3.1

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Описание 4K YouTube to MP3 3.1Описание   Скачать 4K YouTube to MP3 3.1СКАЧАТЬ (28,67 Мб) Скриншоты 4K YouTube to MP3 3.1Скриншоты (5)   Статистика 4K YouTube to MP3 3.1Статистика   Отзывы о 4K YouTube to MP3 3.1Отзывы (0)  
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4K YouTube to MP3 - приложение, которое позволяет скачивать аудио с YouTube, Vimeo, Facebook и сохранять его в MP3, M4A, OGG. Никаких сложных настроек, ничего лишнего, только загрузка аудио. Загрузка проста и приятна, просто скопируйте ссылку из браузера и нажмите "Вставить Url".

Наслаждайтесь аудио треками в любое время, в любом месте, оффлайн.

Особенности 4K YouTube to MP3:

  • Извлекает аудио из YouTube видео и сохраняет его в высоком качестве MP3, M4A или OGG.
  • Позволяет скачивать целые YouTube плейлисты или каналы и создавать m3u файлы.
  • Загружает скачанные аудио треки в ITunes автоматически для прослушивания их на iPhone или iPod.
  • Прослушивание музыки с помощью встроенного музыкального плеера.
  • Скачивает аудио с таких популярных сайтов как Vimeo, SoundCloud, Flickr, Facebook и DailyMotion.
  • Позволяет скачивать аудио книги с YouTube.
  • Извлекает аудио из видео, встроенного в HTML страницы.
Скриншоты 4K YouTube to MP3:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 275
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Загрузка файлов
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Отзывы о программе 4K YouTube to MP3

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