Family Tree Builder - одна из лучших программ для составления своего генеалогического древа и исследования семейной истории. Удобно, что тут можно вводить не только текстовую информацию, но также добавить фотографии, исторические документы, справки и многое другое.

Все введенные данные (дата рождения, фамилия, место рождения и пр.) анализируются на сайте разработчика, и в случае совпадений между вашим проектом и миллионами других деревьев, вам отправляется соответствующее уведомление, что позволяет находить новых родственников и более точно строить свою родословную. Примечательно, но существует возможность обозначать на карте мира места, откуда родом вы и ваши предки, что сделает ваш проект еще более интересным.

Весьма качественно выполнен раздел построения графиков и отчетов о вашем генеалогическом древе, предоставляя информацию в более удобном для восприятия виде. Так что ведите полную родословную своей семьи, узнавая все о своих предках и пополняя ее новыми данными вместе с Family Tree Builder.