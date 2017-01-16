Скачать Яндекс.Браузер
Family Tree Builder для Windows

Family Tree Builder 8.0.8367

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Family Tree Builder 8.0.8367Описание   Скачать Family Tree Builder 8.0.8367СКАЧАТЬ (44,89 Мб) Скриншоты Family Tree Builder 8.0.8367Скриншоты (7)   Статистика Family Tree Builder 8.0.8367Статистика   Отзывы о Family Tree Builder 8.0.8367Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Family Tree Builder - одна из лучших программ для составления своего генеалогического древа и исследования семейной истории. Удобно, что тут можно вводить не только текстовую информацию, но также добавить фотографии, исторические документы, справки и многое другое.

Все введенные данные (дата рождения, фамилия, место рождения и пр.) анализируются на сайте разработчика, и в случае совпадений между вашим проектом и миллионами других деревьев, вам отправляется соответствующее уведомление, что позволяет находить новых родственников и более точно строить свою родословную. Примечательно, но существует возможность обозначать на карте мира места, откуда родом вы и ваши предки, что сделает ваш проект еще более интересным.

Весьма качественно выполнен раздел построения графиков и отчетов о вашем генеалогическом древе, предоставляя информацию в более удобном для восприятия виде. Так что ведите полную родословную своей семьи, узнавая все о своих предках и пополняя ее новыми данными вместе с Family Tree Builder.

Примечание. Программа полностью бесплатна, но перед использованием необходимо пройти простую регистрацию - указать имя, фамилию, адрес электронной почты и придумать пароль. Кроме того, желательно (но необязательно) ввести адрес проживания и контактный телефон.

Скриншоты Family Tree Builder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)4 / 726
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГенеалогия

Отзывы о программе Family Tree Builder

Admin

Отзывов о программе Family Tree Builder 8.0.8367 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Connectify

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

SUMo

BitDefender Free Edition

AVG AntiVirus Free

Foxit Reader

RoboForm

KeePass

CDBurnerXP

Skype

Adobe Flash Player

Adobe Reader

AIMP

Ashampoo WinOptimizer

CheMax Rus

Snappy Driver Installer

Avidemux

AnyDesk

 
 