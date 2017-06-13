WhySoSlow для Windows

WhySoSlow 1.00

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Описание WhySoSlow 1.00Описание   Скачать WhySoSlow 1.00СКАЧАТЬ (2,41 Мб) Скриншоты WhySoSlow 1.00Скриншоты (6)   Статистика WhySoSlow 1.00Статистика   Отзывы о WhySoSlow 1.00Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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WhySoSlow - утилита для оценки производительности конфигурации компьютера, которая поможет выяснить, почему ваша система работает медленно и что нужно оптимизировать для улучшения ее отзывчивости и быстродействия.

Эта программа анализирует и контролирует все основные параметры имеющегося железа, в том числе температуру, скорость и загруженность процессора, запущенные службы, использование оперативной памяти и файла подкачки, фрагментированность диска, параметры питания, отзывчивость BIOS, подключенные устройства, наличие драйверов и другие факторы, которые могут влиять на быстродействие системы.

Выполнив такой анализ, вы получите подробный отчет о возможностях конфигурации ПК, который включает в себя и предложения о том, как улучшить отзывчивость и производительность системы.

Кроме того, программа позволят настраивать сигналы оповещения о наступлении определенных критериев рабочих характеристик оборудования компьютера, например, при достижении максимально допустимой температуры процессора или сильной фрагментации диска. Это позволит вам не отвлекаться постоянно на контролирование параметров системы, а заниматься своими обычными делами. При этом в фоновом режиме будет вестись полный мониторинг операционки и в нужное время вы будете уведомлены о всех важных процессах согласно ваших настроек.

В дополнение, в инструментарий программы включены:

  • альтернативный менеджер задач, который пригодится при зависании системы, когда даже стандартный диспетчер Windows перестает функционировать,
  • деинсталлятор программ,
  • гибко настраиваемый набор управления горячими клавишами.

В целом, WhySoSlow весьма полезное системное приложение, которое даст вам больше нужной информации о текущих параметрах компьютера и самой операционки.

Скриншоты WhySoSlow:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)17 / 13 523
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе WhySoSlow

Владимир про WhySoSlow 0.98 beta [11-03-2017]

Не запускается в автоматическом режиме
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