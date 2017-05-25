Dr.Web Light 10.0.0 для Android Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer CM Security 3.3.1 для Android CM Security – антивирус с возможностью блокировки приложений и очистки смартфона от неиспользуемых файлов. Быстрое сканирование, небольшой размер, поиск смартфона Zoner AntiVirus Free 1.13.2 для Android Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных приложений. Антивирус также защищает информацию на устройстве,

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