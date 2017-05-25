Bitdefender Mobile Security для Android

Bitdefender Mobile Security 3.2.92.170 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Bitdefender Mobile Security 3.2.92.170 для AndroidОписание   Скачать Bitdefender Mobile Security 3.2.92.170 для AndroidСКАЧАТЬ (9,22 Мб) Скриншоты Bitdefender Mobile Security 3.2.92.170 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Bitdefender Mobile Security 3.2.92.170 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bitdefender Mobile Security 3.2.92.170 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bitdefender Mobile Security - надежный инструмент, который предоставляет комплексную защиту мобильных Android-устройств от разнообразных вирусов и угроз, а также выделяется среди аналогов минимальной нагрузкой на систему и экономным потреблением заряда батареи.

Приложение включает в себя набор функциональных инструментов, как например антивирусный сканер, защитник приватности, Анти-вор, блокировки приложений, интернет защиту и пр.

Основные возможности Bitdefender Mobile Security:

  • Автоматическое сканирование приложений во время их установки.
  • Облачная технология распознавания угроз.
  • Возможность запускать антивирусный сканер вручную.
  • Наличие Защитника Приватности, который следит за установленным ПО и выявляет приложения, которые злоупотребляют персональными данными пользователя.
  • Встроенный блокировщик приложений, который показывает список всех установленных в системе приложений и позволяет выбрать те из них, которые можно защитить паролем от несанкционированного запуска.
  • Защита в режиме реального времени при посещении веб-сайтов и автоматическая блокировка вредоносных и фишинговых ресурсов.
  • Функция Анти-вор, благодаря которой можно определить местоположение украденного ли утерянного устройства, а также предотвратить попадание конфиденциальных данных в чужие руки.
  • Наличие отчетов и журнала событий.
Что нового в Bitdefender Mobile Security 3.2.92.170 для Android?
  • Добавлены новые переводы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Bitdefender Mobile Security:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $1,49
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 156
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы, Spyware"
 

Dr.Web Light 10.0.0 для Android

Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer

CM Security 3.3.1 для Android

CM Security – антивирус с возможностью блокировки приложений и очистки смартфона от неиспользуемых файлов. Быстрое сканирование, небольшой размер, поиск смартфона

Zoner AntiVirus Free 1.13.2 для Android

Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных приложений. Антивирус также защищает информацию на устройстве,

Avast Mobile Security & Antivirus 6.0.1 для Android

Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой функциональностью. Программа не только отсканирует файлы, но и изменит

ESET NOD32 Mobile Security 3.6.33.0 для Android

ESET NOD32 Mobile Security – интеллектуальный антивирус сканирует файлы во время скачивания и просмотра, надежно защищает Sim-карту, включает модуль Антивор,

xCore Antivirus 2.1 для Android

xCore Antivirus - надежная защита устройств под управлением Android от вредоносного ПО, вирусов и шпионских программ. Приложение осуществляет проверку наличия

скачать Adguard

Отзывы о программе Bitdefender Mobile Security

Admin

Отзывов о программе Bitdefender Mobile Security 3.2.92.170 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 