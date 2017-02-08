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Defenders 2 1.5.144702 для Android
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- Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Defenders 2 - увлекательная 3D-игра в жанре Tower Defense с элементами коллекционной карточной игры, в которой необходимо выстраивать эшелонированную оборону и отражать непрекращающиеся атаки врагов.
Ступите на загадочную землю, выжившую после катаклизма, наполненную могущественными артефактами и несметными сокровищами под охраной разъяренных монстров.
Ключевые особенности Defenders 2:
- 40 уникальных башен с возможностью апгрейда.
- 20 смертоностных заклинаний.
- Возможность создания идеальной защиты с помощью Рун.
- Более 27 монстров и 29 уникальных боссов.
- Возможность нападать на других игроков, чтобы расширить границы собственных владений.
- Ночные уровни с различными погодными условиями (торнадо, шторм и пр.).
- Атмосферные локации и уникальный режим повышенной сложности.
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|Что нового в Defenders 2 1.5.144702 для Android?
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Эпическая башня Морозный страж замедляет врагов вокруг себя, включая летающих.
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Эпическая башня Проклятый бастион проклинает нескольких врагов одним выстрелом, заставляя их получать увеличенный урон.
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4 новые руны: Руна возвышения (1), Руна укрепления (2), Руна разрушения (3), Руна искусности (4).
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Стало удобнее вставлять руны в башни: список рун теперь не возвращается в самое начало, когда выбирается другая башня.
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Исправлены другие ошибки интерфейса и текстовые ошибки.
|Скриншоты Defenders 2:
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Отзывы о программе Defenders 2
Admin
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