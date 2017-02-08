Defenders 2 1.5.144702 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 29,88 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Defenders 2 - увлекательная 3D-игра в жанре Tower Defense с элементами коллекционной карточной игры, в которой необходимо выстраивать эшелонированную оборону и отражать непрекращающиеся атаки врагов. Ступите на загадочную землю, выжившую после катаклизма, наполненную могущественными артефактами и несметными сокровищами под охраной разъяренных монстров. Ключевые особенности Defenders 2: 40 уникальных башен с возможностью апгрейда.

20 смертоностных заклинаний.

Возможность создания идеальной защиты с помощью Рун.

Более 27 монстров и 29 уникальных боссов.

Возможность нападать на других игроков, чтобы расширить границы собственных владений.

Ночные уровни с различными погодными условиями (торнадо, шторм и пр.).

Атмосферные локации и уникальный режим повышенной сложности. Что нового в Defenders 2 1.5.144702 для Android?

Эпическая башня Морозный страж замедляет врагов вокруг себя, включая летающих.

Эпическая башня Проклятый бастион проклинает нескольких врагов одним выстрелом, заставляя их получать увеличенный урон.

4 новые руны: Руна возвышения (1), Руна укрепления (2), Руна разрушения (3), Руна искусности (4).

Стало удобнее вставлять руны в башни: список рун теперь не возвращается в самое начало, когда выбирается другая башня.

Исправлены другие ошибки интерфейса и текстовые ошибки. Скриншоты Defenders 2: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 178 Разработчик Nival Interactive Последнее обновление 08.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Аркады и 2D Отзывы о программе Defenders 2 Admin Отзывов о программе Defenders 2 1.5.144702 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости