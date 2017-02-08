Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Defenders 2 1.5.144702 для Android
Defenders 2 для Android

Defenders 2 1.5.144702 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Defenders 2 1.5.144702 для AndroidОписание   Скачать Defenders 2 1.5.144702 для AndroidСКАЧАТЬ (29,88 Мб) Скриншоты Defenders 2 1.5.144702 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Defenders 2 1.5.144702 для AndroidСтатистика   Отзывы о Defenders 2 1.5.144702 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Defenders 2 - увлекательная 3D-игра в жанре Tower Defense с элементами коллекционной карточной игры, в которой необходимо выстраивать эшелонированную оборону и отражать непрекращающиеся атаки врагов.

Ступите на загадочную землю, выжившую после катаклизма, наполненную могущественными артефактами и несметными сокровищами под охраной разъяренных монстров.

Ключевые особенности Defenders 2:

  • 40 уникальных башен с возможностью апгрейда.
  • 20 смертоностных заклинаний.
  • Возможность создания идеальной защиты с помощью Рун.
  • Более 27 монстров и 29 уникальных боссов.
  • Возможность нападать на других игроков, чтобы расширить границы собственных владений.
  • Ночные уровни с различными погодными условиями (торнадо, шторм и пр.).
  • Атмосферные локации и уникальный режим повышенной сложности.
Что нового в Defenders 2 1.5.144702 для Android?
  • Эпическая башня Морозный страж замедляет врагов вокруг себя, включая летающих.
  • Эпическая башня Проклятый бастион проклинает нескольких врагов одним выстрелом, заставляя их получать увеличенный урон.
  • 4 новые руны: Руна возвышения (1), Руна укрепления (2), Руна разрушения (3), Руна искусности (4).
  • Стало удобнее вставлять руны в башни: список рун теперь не возвращается в самое начало, когда выбирается другая башня.
  • Исправлены другие ошибки интерфейса и текстовые ошибки.
Скриншоты Defenders 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 178
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Defenders 2

Admin

Отзывов о программе Defenders 2 1.5.144702 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

X-plore

AIMP

World of Tanks Blitz

Герои Стихий

Temple Run 2

SoundHound

BlaBlaCar

GMJ

Pushbullet

RAR

Gismeteo lite

GPS status

FBReader

Angry Birds

Фотосканер

Avast Mobile Security & Antivirus

Fruit Nibblers

Inbox

Kids Connect the Dots Lite

Burn the Rope

 
 