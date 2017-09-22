Yoga.com для Android

Yoga.com 1.6.9 для Android

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Описание Yoga.com 1.6.9 для AndroidОписание   Скачать Yoga.com 1.6.9 для AndroidСКАЧАТЬ (21,24 Мб) Скриншоты Yoga.com 1.6.9 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Yoga.com 1.6.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Yoga.com 1.6.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Yoga.com - простое и удобное приложение для Android для всех, кто практикует йогу. Крупнейшая база йогических поз, насчитывает более 280 асан и дыхательных упражнений, сопровождаемых видеоинструкциями в HD-качестве. Вы можете посмотреть видео и начать заниматься, даже если у вас не было до этого практики. Разработано специально для оздоровления и улучшения общего состояния.

37 готовых программ

  • Разработаны специально для оздоровления и улучшения общего состояния.
  • Подходят для всех уровней: от начального до продвинутого.
  • 4 спокойных дыхательных упражнения для релаксации и медитации.

Особенности Yoga.com:

  • 289 асан и дыхательных упражнений.
  • 37 готовых программ.
  • Видеоинструкции к каждой асане в HD-качестве.
  • 3D-модели мускулов для каждой асаны.
Скриншоты Yoga.com:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 210
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
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Отзывы о программе Yoga.com

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