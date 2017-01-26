Coursera 2.3.8 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 18,72 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Coursera - бесплатное приложение для Android, которое позволяет пользователю получить доступ со своего мобильного устройства к онлайн-курсам от более чем 115 лучших университетов и учебных заведений в мире, включая Стэнфордский, Йельский, Принстонский и другие. Достаточно просмотреть каталог и присоединиться к курсам или лекциям на различные темы (начиная от приготовления пищи и заканчивая компьютерными технологиями) от лучших инструкторов в мире, занимаясь обучением в любое время и в любом месте. Доступны бесплатные курсы по таким предметам, как: Компьютерное программирование.

Наука данных.

Предпринимательство, бизнес и лидерство.

Финансы, бухгалтерский учет и экономика.

Математика и статистика.

Маркетинг.

Музыка.

Питание.

Управление проектом.

Психология и др. Ключевые особенности мобильного приложения Coursera: Обучение у лучших преподавателей, представляющих более чем 115 учреждений-партнеров, в том числе ведущих американских и мировых университетов.

Просмотр более 1000 курсов в более чем 25 предметных областях, от математики до музыки и медицины.

Курсы, которые позволяют вам заниматься в своем собственном темпе.

Просмотр видео лекций в Интернете в любое время, или возможность загрузить их для автономного просмотра.

Регистрация на курсы и возможность подписаться на уведомления о предстоящих курсах.

Запоминание места на которым вы остановились в прошлый занятии.

Заверенные сертификаты, подтверждающие ваши знания.

Курсы доступны на 12 языках, включая более 500 на русском языке.

Доступны курсы с субтитрами. Скриншоты Coursera: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 166 Разработчик Coursera Последнее обновление 26.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Обучающий софт - другое Отзывы о программе Coursera Admin Отзывов о программе Coursera 2.3.8 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости