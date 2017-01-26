Coursera - бесплатное приложение для Android, которое позволяет пользователю получить доступ со своего мобильного устройства к онлайн-курсам от более чем 115 лучших университетов и учебных заведений в мире, включая Стэнфордский, Йельский, Принстонский и другие. Достаточно просмотреть каталог и присоединиться к курсам или лекциям на различные темы (начиная от приготовления пищи и заканчивая компьютерными технологиями) от лучших инструкторов в мире, занимаясь обучением в любое время и в любом месте.
Доступны бесплатные курсы по таким предметам, как:
Компьютерное программирование.
Наука данных.
Предпринимательство, бизнес и лидерство.
Финансы, бухгалтерский учет и экономика.
Математика и статистика.
Маркетинг.
Музыка.
Питание.
Управление проектом.
Психология и др.
Ключевые особенности мобильного приложения Coursera:
Обучение у лучших преподавателей, представляющих более чем 115 учреждений-партнеров, в том числе ведущих американских и мировых университетов.
Просмотр более 1000 курсов в более чем 25 предметных областях, от математики до музыки и медицины.
Курсы, которые позволяют вам заниматься в своем собственном темпе.
Просмотр видео лекций в Интернете в любое время, или возможность загрузить их для автономного просмотра.
Регистрация на курсы и возможность подписаться на уведомления о предстоящих курсах.
Запоминание места на которым вы остановились в прошлый занятии.