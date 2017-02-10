Экономка для Windows

Экономка 1.4

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Описание Экономка 1.4Описание   Скачать Экономка 1.4СКАЧАТЬ (2,29 Мб) Скриншоты Экономка 1.4Скриншоты (8)   Статистика Экономка 1.4Статистика   Отзывы о Экономка 1.4Отзывы (0)  
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Экономка - программа для ведения личной бухгалтерии. Надежный помощник и проводник в мире личных финансов, который предлагает все необходимые инструменты для анализа финансового потока.

Хотите найти ответы на вечные вопросы: куда уходят деньги, как расплатиться с долгами или кредитами, как сэкономить на повседневных расходах, как получить уверенность в своем финансовом будущем? Тогда начните вести свою бухгалтерию. Благодаря простому интерфейсу, не нужно разбираться в бухгалтерском учете или в компьютерах. Пользователю предлагается удобный и быстрый ввод финансовых данных. Если уделять всего 1-2 минуты в день внесению ежедневных расходов, то через 30 дней вы сможете построить отчеты, которые четко покажут ваше реальное финансовое положение. Вы узнаете, какие статьи расхода неблагоприятно влияют на бюджет семьи, какие статьи дохода являются самыми главными, и как можно сократить свои расходы. Графические отчеты продемонстрируют слабые и сильные стороны семейной бухгалтерии.

В программу можно добавить сразу несколько пользователей (например, супругу, сына, родителей и т.п.). В этом случае можно определить вклад каждого пользователя в общий семейный бюджет. Также можно увидеть, какой пользователь тратит больше всего средств и на что именно.

В приложении реализованы более пятнадцати отчетов, сгруппированных для удобства по разным категориям (например, пользователи, доходы, расходы и т.п.).

Возможности Экономка:

  • гибкая система учета финансовых операций;
  • категории расходов;
  • поддержка валютных счетов;
  • установить в качестве базовой валюты можно любую мировую финансовую единицу;
  • многопользовательский интерфейс;
  • механизм учета своих заимствований и кредитов (долги, кредиты, поэтапные выплаты равными долями);
  • фильтрация данных в таблицах;
  • отчеты представлены как в графическом, так и в виде текста;
  • обновление курсов валют онлайн;
  • система напоминаний о важных платежах;
  • резервирование базы данных;
  • подробная справочная информация;
  • есть возможность ограничить доступ к программе через пароль;
  • полезные советы.

Можно использовать бесплатно, если совокупный доход меньше 14 тыс. рублей в месяц.

Что нового в Экономка 1.4?
  • Привязка ключа к e-mail
  • Добавлен один отчет
  • Исправлен недочет с автообновлением.
Скриншоты Экономка:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программыБесплатная, если доход менее $200
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 934
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДомашняя бухгалтерия

Отзывы о программе Экономка

Admin

Отзывов о программе Экономка 1.4 пока нет, можете добавить...

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