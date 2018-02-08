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ESET Parental Control для Android

ESET Parental Control 1.8.10.0 для Android

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Описание ESET Parental Control 1.8.10.0 для AndroidОписание   Скачать ESET Parental Control 1.8.10.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,14 Мб) Скриншоты ESET Parental Control 1.8.10.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика ESET Parental Control 1.8.10.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о ESET Parental Control 1.8.10.0 для AndroidОтзывы (6)  
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ESET Parental Control — приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое помогает родителям в игровой форме защитить детей от негативного контента, как например мобильные приложения и веб-сайты.

Ключевые особенности ESET Parental Control:

  • Отображение списка часто посещаемых сайтов.
  • Возможность указать возраст ребенка и блокируемые категории (азартные игры, порнография и пр.).
  • Режим мониторинга веб-сайтов и приложений.
  • Контроль приложений.
  • Возможность задать максимальное время использования в определенный день или запретить доступ к некоторым категориям приложений во время школьных занятий или сна.
  • Поддержка носимых устройств.
  • Отправка ребенком родителю запросов о разблокировке, которые приходят на электронную почту или в виде уведомления.
  • Возможность связаться с ребенком с помощью экранного сообщения.
  • Определение местоположения ребенка.
Скриншоты ESET Parental Control:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 360
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе ESET Parental Control

Alex_Ger про ESET Parental Control 1.7.17.0 для Android [04-12-2017]

Столкнулись с проблемой:
Сын часами смотрит в ютубе видео про игры, решили закрыть доступ и купили лицензию на 1 год.
У сына Meizu с Flyme 6 в нем есть встроенный поисковик (системное приложение). Мы долго думали как он обошел систему - оказывается все гораздо проще, Parental Control не фильтрует трафик который идет идет через этот системный поисковик. А сын снова часами наслаждается просмотром своего "сомнительного" видео в ютубе!
Надеюсь мой отзыв будет полезным хоть для кого-то.
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valerok про ESET Parental Control 1.0.175.0 для Android [04-08-2016]

Сейчас мы на стадии тестирования, установили пробную версию для детей. Буду брать полную, однозначно, эта слишком урезанная получается. Нужно определение геолокации, а его в триалке нет. Но и то, польза от нее заметная. Ставится на несколько устройств одновременно, курируется старшими через my.eset.com. В целом, все очень продуманно, не дает ошибок и не отваливается, допилен очень хорошо.
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Лексей про ESET Parental Control 1.0.161.0 для Android [30-06-2016]

Это приложение у нас в семье как третий родитель, очень выручает. Нравится, что опций в запасе много, а устройство из-за этого не тормозит, настройки не сбрасываются. Сын тоже доволен, насколько у него планшет «умный» стал, подсказывает сколько играть можно. Только вот теперь нельзя устанавливать какие попало игры, ну что ж теперь, значит можно больше гулять. Забавная полезная штука оказалась!
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NyK про ESET Parental Control 1.0.155.0 для Android [06-06-2016]

Буквально пару слов про этого помощника, он у нас стоит на таблетке и смартах у сына и дочки. Ребята школьники, так что проблемы с отвлеканием на уроках были, от учителей наслушались уже. Сейчас это приложение как раз помогает – заблочил им игры в школьное время! И проблема исчезла, больше никаких капризов. Ну и про определение нахождения ребятишек тоже оч удобно, сеть не отпадает, не лагает.
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Kosmi4 про ESET Parental Control 1.0.129.0 для Android [16-05-2016]

Спасибо разработчикам за лучшее приложение для детского интернета! Смотрел и другие предложения, то такого объема полезностей не встречал, защита мелких на 360°, круть! Не всегда же есть время для тотального слежения за детьми, туда-сюда – а он уже полчаса лишних играет. А тут приложение самостоятельное, без багов и тормозов, настройки не слетают. А главное, что ребятишки не могут отменить или переставить настройки, все же из личного кабинета рулится. И отмечу, что это еще и бесплатно и ставится на несколько телефонов, ну или планшетов, мы на 4 поставили – все работает прекрасно!
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