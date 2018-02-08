Отзывы о программе ESET Parental Control Alex_Ger Столкнулись с проблемой:

Сын часами смотрит в ютубе видео про игры, решили закрыть доступ и купили лицензию на 1 год.

У сына Meizu с Flyme 6 в нем есть встроенный поисковик (системное приложение). Мы долго думали как он обошел систему - оказывается все гораздо проще, Parental Control не фильтрует трафик который идет идет через этот системный поисковик. А сын снова часами наслаждается просмотром своего "сомнительного" видео в ютубе!

Надеюсь мой отзыв будет полезным хоть для кого-то.

| | Ответить valerok Сейчас мы на стадии тестирования, установили пробную версию для детей. Буду брать полную, однозначно, эта слишком урезанная получается. Нужно определение геолокации, а его в триалке нет. Но и то, польза от нее заметная. Ставится на несколько устройств одновременно, курируется старшими через my.eset.com. В целом, все очень продуманно, не дает ошибок и не отваливается, допилен очень хорошо.

| | Ответить Лексей Это приложение у нас в семье как третий родитель, очень выручает. Нравится, что опций в запасе много, а устройство из-за этого не тормозит, настройки не сбрасываются. Сын тоже доволен, насколько у него планшет «умный» стал, подсказывает сколько играть можно. Только вот теперь нельзя устанавливать какие попало игры, ну что ж теперь, значит можно больше гулять. Забавная полезная штука оказалась!

| | Ответить NyK Буквально пару слов про этого помощника, он у нас стоит на таблетке и смартах у сына и дочки. Ребята школьники, так что проблемы с отвлеканием на уроках были, от учителей наслушались уже. Сейчас это приложение как раз помогает – заблочил им игры в школьное время! И проблема исчезла, больше никаких капризов. Ну и про определение нахождения ребятишек тоже оч удобно, сеть не отпадает, не лагает.

2 | | Ответить Kosmi4 Спасибо разработчикам за лучшее приложение для детского интернета! Смотрел и другие предложения, то такого объема полезностей не встречал, защита мелких на 360°, круть! Не всегда же есть время для тотального слежения за детьми, туда-сюда – а он уже полчаса лишних играет. А тут приложение самостоятельное, без багов и тормозов, настройки не слетают. А главное, что ребятишки не могут отменить или переставить настройки, все же из личного кабинета рулится. И отмечу, что это еще и бесплатно и ставится на несколько телефонов, ну или планшетов, мы на 4 поставили – все работает прекрасно!

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