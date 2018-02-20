SafeInCloud для Android

SafeInCloud 17.5.9 для Android

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Описание SafeInCloud 17.5.9 для AndroidОписание   Скачать SafeInCloud 17.5.9 для AndroidСКАЧАТЬ (5,72 Мб) Скриншоты SafeInCloud 17.5.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика SafeInCloud 17.5.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о SafeInCloud 17.5.9 для AndroidОтзывы (0)  
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SafeInCloud - бесплатный и легкий в использовании менеджер паролей для Android, который позволяет хранить пользовательские логины, пароли и другую конфиденциальную информацию в безопасности в зашифрованной базе данных. Присутствует возможность синхронизировать данные с мобильным устройством или ПК под управлением Windows или Mac OS через персональный аккаунт в облаке.

Ключевые особенности SafeInCloud:

  • Стойкое шифрование (256-bit AES).
  • Автоматическая синхронизация базы данных с облаком (Google Диск, Dropbox, OneDrive и Яндекс Диск).
  • Вход по отпечатку пальца (Samsung устройства, Nexus 5X, Nexus 6P).
  • Поддержка Android Wear.
  • Анализ стойкости паролей.
  • Генератор паролей для создания безопасных паролей.
  • Интеграция с браузером, что позволяет вставлять пароли непосредственно в веб страницы.
  • Бесплатное приложение для ПК (Windows и Mac).
  • Автоматический импорт данных.
Что нового в SafeInCloud 17.5.9 для Android?
  • Восстановление стандартных шаблонов
  • Поддержка Android 8.1
  • Адаптивная иконка приложения
  • Улучшенный интерфейс Резервного копирования/Восстановления
  • Улучшения локализаций
  • Исправления ошибок
Скриншоты SafeInCloud:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 333
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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