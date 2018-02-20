Keeper 11.1.1 для Android Keeper – надежная защита ваших данных, включая пароли, фотографии, документы и другие файлы. Отлично подойдет как для частного использования, так и корпоративного. SafeVault 1.1.7 для Android SafeVault - с помощью этой утилиты для Android можно безопасно хранить на смартфоне различные конфиденциальные данные. Например, номер банковского счета, логин и Password Safe 3.4.21 для Android Password Safe - программа, при помощи на которой можно на Android-смартфоне безопасно хранить важные данные. Это могут быть пароли от сайтов, номера и пин-коды

ESET Password Manager 1.0.3307 для Android Удобный в использовании менеджер паролей от компании ESET, который надежно защищает персональную информацию с помощью мастер-пароля и шифрования AES-256. genpasswd 2 для Android genpasswd - утилита для генерирования случайных паролей. Длину паролей и набор символов можно задать в настройках. Вы также можете использовать salt Password Manager Lite 2.0 для Android Password Manager Lite - менеджер паролей, используемый в браузере Dolphin Browser HD. Для ввода логина и пароля в форме на странице нужно выбрать соответствующий