Reportizer Viewer для Windows

Reportizer Viewer 5.0.8

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Описание Reportizer Viewer 5.0.8Описание   Скачать Reportizer Viewer 5.0.8СКАЧАТЬ (1,7 Мб) Скриншоты Reportizer Viewer 5.0.8Скриншоты (2)   Статистика Reportizer Viewer 5.0.8Статистика   Отзывы о Reportizer Viewer 5.0.8Отзывы (0)  
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Reportizer Viewer - небольшая утилита для просмотра, печати и экспорта отчетов, которая очень удобна когда нет необходимости редактировать имеющуюся базу данных. Программа является упрощенной версией приложения Reportizer, позволяя работать с созданными отчетами как в самой Reportizer, так и другом мощном редакторе баз данных Database Tour Pro.

Отчеты могут быть экспортированы в файлы типа HTML, XLS, TXT, JPEG, BMP или STT (статический отчет). Также Reportizer Viewer можно связать с файлами шаблонов отчетов для удобства их открытия в Проводнике Windows. Кроме того, есть опция добавления в контекстное меню Проводника соответствующей папки, что дает возможность печати списка всех файлов из выбранной директории.

Поддерживается управление с помощью параметров командной строки: для доступа к БД, автоматическая печать, экспорт, заполнение параметров SQL и др. Это дает возможность удобно настроить запуск программы для конечного пользователя, а также использовать запросы из других программ.

Скриншоты Reportizer Viewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 114
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных
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Отзывы о программе Reportizer Viewer

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