dbForge Studio для MySQL 7.2.58
dbForge Studio для MySQL — бесплатный, профессиональный инструмент для разработчиков БД и пользователей MySQL. Автоматизирует рутинные задачи по разработке и
Database .NET 21.8.6341
Database .NET - бесплатный портативный инструмент для управления различными СУБД, с поддержкой Access, Excel, Firebird, MySQL, SQL Server, SQL Azure, SQLCE, SQLite,
Transformer Core 1.4.00
Создание готовых приложений для работы с базами данных без строчки кода. Данное программное ядро по xml-описанию автоматически строит многосложные формы для
DBF Viewer 2000 6.45
DBF Viewer 2000 - простая в использовании программа, которая позволяет просматривать, редактировать и распечатывать содержимое DBF-файлов (в т.ч. используемых в
DataExpress 2.0
DataExpress - это универсальная, полностью настраиваемая база данных для хранения разнообразной информации: от простого телефонного справочника до сложных структур
База данных легковых автомобилей 2015.08.01
База данных легковых автомобилей представленная в форматах MySQL, CSV.
Полный актуальный набор для старта интернет-магазина, сайта автозапчастей или объявлений