Reportizer Viewer - небольшая утилита для просмотра, печати и экспорта отчетов, которая очень удобна когда нет необходимости редактировать имеющуюся базу данных. Программа является упрощенной версией приложения Reportizer, позволяя работать с созданными отчетами как в самой Reportizer, так и другом мощном редакторе баз данных Database Tour Pro.

Отчеты могут быть экспортированы в файлы типа HTML, XLS, TXT, JPEG, BMP или STT (статический отчет). Также Reportizer Viewer можно связать с файлами шаблонов отчетов для удобства их открытия в Проводнике Windows. Кроме того, есть опция добавления в контекстное меню Проводника соответствующей папки, что дает возможность печати списка всех файлов из выбранной директории.

Поддерживается управление с помощью параметров командной строки: для доступа к БД, автоматическая печать, экспорт, заполнение параметров SQL и др. Это дает возможность удобно настроить запуск программы для конечного пользователя, а также использовать запросы из других программ.