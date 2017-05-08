Homedale для Windows

Homedale 1.68

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Описание Homedale 1.68Описание   Скачать Homedale 1.68СКАЧАТЬ (0,98 Мб) Скриншоты Homedale 1.68Скриншоты (6)   Статистика Homedale 1.68Статистика   Отзывы о Homedale 1.68Отзывы (0)  
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Homedale - простая портативная утилита для мониторинга точек доступа к беспроводным сетям. Этот инструмент позволяет анализировать состояние и уровень сигнала каждой точки доступа, которая в данный момент доступна для вашего устройства.

Тут вы найдете такую информацию как название точки доступа, MAC-адрес, производитель, тип шифрования, частоту, количество каналов, битрейт и другие технические данные. Кроме этого, доступны расширенные сведения и о вашем сетевом модуле.

Весьма удобно реализовано наглядное отображение уровней сигналов точек доступа в графическом виде, позволяя оценить самый лучший и стабильный канал, что особенно удобно, когда вы находитесь в общественных местах и хотите иметь качественное и стабильное интернет-соединение.

Дополнительно есть также опция отображения вашего местоположения на карте. В целом, все очень просто, но достаточно информативно - контролируйте уровень сигнала беспроводных точек доступа в интернет, выбирая наиболее оптимальную.

Что нового в Homedale 1.68?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты Homedale:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 713
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
 Вирусов нет в Homedale 1.60 (26 Февраль 2016)
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Отзывы о программе Homedale

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