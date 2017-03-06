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KinScreen для Android

KinScreen 4.0.1 для Android

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Описание KinScreen 4.0.1 для AndroidОписание   Скачать KinScreen 4.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (1,27 Мб) Скриншоты KinScreen 4.0.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика KinScreen 4.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о KinScreen 4.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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KinScreen – простое и удобное приложения для оптимизации работы вашего экрана. Программа не дает погаснуть дисплею, когда вы используете устройство и автоматически выключает его для экономии заряда батареи.

Приложение с помощью датчиков отслеживает движение девайса в пространстве и принимает решение о выключении экрана или нет. Программа распознает даже малейшее дрожание Android-устройства, когда вы его держите в руках. KinScreen не обращает внимание на датчики, если планшет или смартфон лежат горизонтально. Это даст возможность выключаться устройству в автомобиле или в других схожих ситуациях.

В отличие от других программ похожего типа, приложение работает при выключенном свете. При желании, пользователь может посмотреть на работу приложения в реальном времени.

Скриншоты KinScreen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 248
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи - Оптимизация - другое

Отзывы о программе KinScreen

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