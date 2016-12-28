Утверди себя в эпических битвах и открой давно забытые секреты и силы, запрятанные на древнейших плавающих островах Skydoms. Возглавь команду из легендарных бойцов в оригинальной приключенческой РПГ игре.

Забудь всё, что ты знал о РПГ играх в стиле "3 фишки в ряд". Skydoms захватит своим небывалым геймплеем, уникальными анимациями и визуальным оформлением - настоящая революция в этом жанре!

Особенности игры: