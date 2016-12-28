Утверди себя в эпических битвах и открой давно забытые секреты и силы, запрятанные на древнейших плавающих островах Skydoms. Возглавь команду из легендарных бойцов в оригинальной приключенческой РПГ игре.
Забудь всё, что ты знал о РПГ играх в стиле "3 фишки в ряд". Skydoms захватит своим небывалым геймплеем, уникальными анимациями и визуальным оформлением - настоящая революция в этом жанре!
Особенности игры:
Более 300 битв.
Коллекция из более 350 удивительных персонажей из царств Воинов, Киллеров, Колдунов, Кристаллов и роботов Меха, включая множество мифологических созданий.
Повышение уровня и эволюция персонажей.
Необычайная головоломка в стиле "3 фишки в ряд" позволяет взаимодействовать с твоими бойцами.
Один на один: создай и осваивай твоё собственное поле битвы, побеждай других игроков и похищай их трофеи в эпических битвах. Продвигайся вверх в рейтинге лидеров и получай премии, за которые ты можешь приобрести редких персонажей.
Находи союзников в игре или приглашай своих друзей, чтобы побеждать в самых трудных битвах.
Схватывай эксклюзивные предметы на Ежедневных Островах и исследуй целый новый остров каждую неделю, чтобы получать редких персонажей.
Краткосрочные мероприятия дают дополнительные шансы приобрести особо редких мифологических персонажей.