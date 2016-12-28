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Skydoms для Android

Skydoms 2.0.200 для Android

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Описание Skydoms 2.0.200 для AndroidОписание   Скачать Skydoms 2.0.200 для AndroidСКАЧАТЬ (91,57 Мб) Скриншоты Skydoms 2.0.200 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика Skydoms 2.0.200 для AndroidСтатистика   Отзывы о Skydoms 2.0.200 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Утверди себя в эпических битвах и открой давно забытые секреты и силы, запрятанные на древнейших плавающих островах Skydoms. Возглавь команду из легендарных бойцов в оригинальной приключенческой РПГ игре.

Забудь всё, что ты знал о РПГ играх в стиле "3 фишки в ряд". Skydoms захватит своим небывалым геймплеем, уникальными анимациями и визуальным оформлением - настоящая революция в этом жанре!

Особенности игры:

  • Более 300 битв.
  • Коллекция из более 350 удивительных персонажей из царств Воинов, Киллеров, Колдунов, Кристаллов и роботов Меха, включая множество мифологических созданий.
  • Повышение уровня и эволюция персонажей.
  • Необычайная головоломка в стиле "3 фишки в ряд" позволяет взаимодействовать с твоими бойцами.
  • Один на один: создай и осваивай твоё собственное поле битвы, побеждай других игроков и похищай их трофеи в эпических битвах. Продвигайся вверх в рейтинге лидеров и получай премии, за которые ты можешь приобрести редких персонажей.
  • Находи союзников в игре или приглашай своих друзей, чтобы побеждать в самых трудных битвах.
  • Схватывай эксклюзивные предметы на Ежедневных Островах и исследуй целый новый остров каждую неделю, чтобы получать редких персонажей.
  • Краткосрочные мероприятия дают дополнительные шансы приобрести особо редких мифологических персонажей.
Что нового в Skydoms 2.0.200 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Skydoms:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 120
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Логические

Отзывы о программе Skydoms

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