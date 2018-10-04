RunAsTool - небольшая портативная утилита, которая позволяет настроить запуск отдельных программ на компьютере с требуемыми правами, что особенно удобно когда на одном и тоже ПК есть несколько пользователей. Так, тут можно отметить запуск любого приложения от администратора, с ограниченными правами или настройками по умолчанию. Таким образом, пользователи с обычными учетными записями не смогут получить повышенные права для программ, что убережет систему от нежелательных изменений. Однако, если для какого-то отдельного приложения нужно сделать исключение, то этот инструмент позволит сделать такую правку без лишних сложностей.

При первом запуске утилиты нужно выбрать администратора ПК и ввести правильный пароль входа в систему. А дальше просто перетаскивайте файлы приложений в список и задавайте права и параметры их запуска. Кстати, здесь же можно сделать и ярлычки программ, которые автоматически разместятся на рабочий стол.

Для обычных пользователей в RunAsTool предусмотрен ограниченный режим, в котором нельзя изменять настройки. В общем-то все достаточно просто и понятно: определяйте права запуска программ и приложений на своем ПК для различных пользователей.