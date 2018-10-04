RunAsTool для Windows

RunAsTool 1.4

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RunAsTool - небольшая портативная утилита, которая позволяет настроить запуск отдельных программ на компьютере с требуемыми правами, что особенно удобно когда на одном и тоже ПК есть несколько пользователей. Так, тут можно отметить запуск любого приложения от администратора, с ограниченными правами или настройками по умолчанию. Таким образом, пользователи с обычными учетными записями не смогут получить повышенные права для программ, что убережет систему от нежелательных изменений. Однако, если для какого-то отдельного приложения нужно сделать исключение, то этот инструмент позволит сделать такую правку без лишних сложностей.

При первом запуске утилиты нужно выбрать администратора ПК и ввести правильный пароль входа в систему. А дальше просто перетаскивайте файлы приложений в список и задавайте права и параметры их запуска. Кстати, здесь же можно сделать и ярлычки программ, которые автоматически разместятся на рабочий стол.

Для обычных пользователей в RunAsTool предусмотрен ограниченный режим, в котором нельзя изменять настройки. В общем-то все достаточно просто и понятно: определяйте права запуска программ и приложений на своем ПК для различных пользователей.

Скриншоты RunAsTool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 495
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБыстрый запуск, доступ
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