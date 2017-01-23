MoneyApp для Android

MoneyApp 1.7.9 для Android

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Описание MoneyApp 1.7.9 для AndroidОписание   Скачать MoneyApp 1.7.9 для AndroidСКАЧАТЬ (5,21 Мб) Скриншоты MoneyApp 1.7.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика MoneyApp 1.7.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о MoneyApp 1.7.9 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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MoneyApp - своеобразный журнал финансовых доходов и расходов, который позволит вам контролировать личные финансы и прогнозировать будущие траты. Приложение гибко настраивается под индивидуальные особенности пользователя, позволяя одинаково качественно управлять своими денежными потоками семьям с разным достатком, потребностями и возможностями.

Основные характеристики программы:

  • Ведение счетов в разных валютах и нескольких типах (Наличные, Накопление, Банковский счёт, Банковская карта).
  • Транзакции трёх типов: Доход, Расход и Перевод.
  • Двухуровневая структура категорий (Категории и Подкатегории).
  • Создание бюджета и прогнозирование расхода в будущем.
  • Шаблоны транзакций, которые в последующем можно использовать для быстрого создание частых транзакций.
  • Учет и полный контроль долгов.
  • Блокировка приложения с помощью пароля.
  • Продвинутая система отчетов.
  • Экспорт информации в Excel.

Таким образом, тщательно фиксируя все расходы и доходы с разбивкой по категориям, вы получите подробную и полную картину своего финансового состояния, что позволит грамотно спланировать бюджет, понять основные статьи трат, избежать ненужных расходов и не влезть в долги.

Что нового в MoneyApp 1.7.9 для Android?
  • Улучшена работа с долгами.
  • Добавлен импорт из csv файлов Тинькофф банка.
Скриншоты MoneyApp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 175
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет

Отзывы о программе MoneyApp

Admin

Отзывов о программе MoneyApp 1.7.9 для Android пока нет, можете добавить...

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