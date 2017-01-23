MoneyApp - своеобразный журнал финансовых доходов и расходов, который позволит вам контролировать личные финансы и прогнозировать будущие траты. Приложение гибко настраивается под индивидуальные особенности пользователя, позволяя одинаково качественно управлять своими денежными потоками семьям с разным достатком, потребностями и возможностями.

Основные характеристики программы:

Ведение счетов в разных валютах и нескольких типах (Наличные, Накопление, Банковский счёт, Банковская карта).

Транзакции трёх типов: Доход, Расход и Перевод.

Двухуровневая структура категорий (Категории и Подкатегории).

Создание бюджета и прогнозирование расхода в будущем.

Шаблоны транзакций, которые в последующем можно использовать для быстрого создание частых транзакций.

Учет и полный контроль долгов.

Блокировка приложения с помощью пароля.

Продвинутая система отчетов.

Экспорт информации в Excel.

Таким образом, тщательно фиксируя все расходы и доходы с разбивкой по категориям, вы получите подробную и полную картину своего финансового состояния, что позволит грамотно спланировать бюджет, понять основные статьи трат, избежать ненужных расходов и не влезть в долги.