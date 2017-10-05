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Браузер Спутник для iOS

Браузер Спутник 2.2.0 для iPhone, iPad

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Описание Браузер Спутник 2.2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Браузер Спутник 2.2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (96.3 Мб) Скриншоты Браузер Спутник 2.2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Браузер Спутник 2.2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Браузер Спутник 2.2.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Спутник - это кросс-платформенный браузер от российских разработчиков, который обеспечит быстрый, удобный и безопасный доступ в интернет для всей семьи. Этот web-обозреватель по умолчанию режет рекламу, экономя мобильный трафик, содержит защитные инструменты, предупреждая о наличии опасного и нелегального контента, имеет Детский режим для блокировки сайтов со взрослым и нежелательным контентом для ребенка. Кроме того, для обеспечения безопасного серфинга предусмотрен режим инкогнито, когда браузер не будет сохранять историю ваших посещений.

Среди других особенностей этого приложения стоит отметить наличие оффлайнового режима, при котором выбранные вами страницы будут доступны для чтения даже при отсутствии доступа в интернет, несколько тем визуального оформления, мультивкладочность, информативные виджеты на стартовом экране с текущей и предстоящей погодой, курсами валют, свежими новостями и т.д.

Весьма качественно выполнена поисковая система: вы можете выбирать одну из доступных машин (Sputnik, Google, Yandex, Mail.ru, Sputnik.Kids) и получать нужную вам информацию. При этом вводя запрос, отображаются подсказки, что значительно упрощает поиск сайта или ранее посещенной страницы. Ну а если руки заняты, то можно использовать и голосовой ввод - браузер оснащен движком распознавания звуковых запросов.

В целом, Браузер Спутник весьма удобный, быстрый и хорошо настраиваемый web-обозреватель, который обеспечит вам комфортное использование всех возможностей интернета.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Браузер Спутник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 59
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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