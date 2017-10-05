Спутник - это кросс-платформенный браузер от российских разработчиков, который обеспечит быстрый, удобный и безопасный доступ в интернет для всей семьи. Этот web-обозреватель по умолчанию режет рекламу, экономя мобильный трафик, содержит защитные инструменты, предупреждая о наличии опасного и нелегального контента, имеет Детский режим для блокировки сайтов со взрослым и нежелательным контентом для ребенка. Кроме того, для обеспечения безопасного серфинга предусмотрен режим инкогнито, когда браузер не будет сохранять историю ваших посещений.

Среди других особенностей этого приложения стоит отметить наличие оффлайнового режима, при котором выбранные вами страницы будут доступны для чтения даже при отсутствии доступа в интернет, несколько тем визуального оформления, мультивкладочность, информативные виджеты на стартовом экране с текущей и предстоящей погодой, курсами валют, свежими новостями и т.д.

Весьма качественно выполнена поисковая система: вы можете выбирать одну из доступных машин (Sputnik, Google, Yandex, Mail.ru, Sputnik.Kids) и получать нужную вам информацию. При этом вводя запрос, отображаются подсказки, что значительно упрощает поиск сайта или ранее посещенной страницы. Ну а если руки заняты, то можно использовать и голосовой ввод - браузер оснащен движком распознавания звуковых запросов.

В целом, Браузер Спутник весьма удобный, быстрый и хорошо настраиваемый web-обозреватель, который обеспечит вам комфортное использование всех возможностей интернета.