Alternate Quick Audio для Windows

Alternate Quick Audio 1.710

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Описание Alternate Quick Audio 1.710Описание   Скачать Alternate Quick Audio 1.710СКАЧАТЬ (12,73 Мб) Скриншоты Alternate Quick Audio 1.710Скриншоты (5)   Статистика Alternate Quick Audio 1.710Статистика   Отзывы о Alternate Quick Audio 1.710Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Alternate Quick Audio - бесплатное приложение для записи аудиофайлов в форматах WAV или MP3. Теперь любой звук, воспроизводимый вашим ПК, может быть записан - этот инструмент перехватывает аудиопоток со звуковой карты и сохраняет в отдельный файл. Программа очень проста в использовании, позволяет сразу же прослушать записи, работать с несколькими дорожками одновременно и менять внешнее оформление (обложку).

Но особенно стоит выделить в приложении опцию медиаконвертера с поддержкой всех популярных аудиоформатов: MP3, WAV, AAC, AIF, AU, FLAC, WMA и другие. При конвертировании можно задавать имя нового файла по маске с указанием названия, папки и цифр. Кроме того, доступно заполнение тегов (исполнитель, альбом, год) и регулировка битрейта (для MP3).

Скриншоты Alternate Quick Audio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 352
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса - Конверторы

Отзывы о программе Alternate Quick Audio

drone про Alternate Quick Audio 1.640 [04-04-2016]

не записывает ничего ..нет выбора источника и качества WAV
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