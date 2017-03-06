Каждый сможет готовить с приложением Kitchen Stories, которое предоставляет поварам профессионалам и любителям возможность совершенствовать свои кулинарные навыки и получать вдохновение, просматривая красочные рецепты.
Откройте для себя простые рецепты, представленные в различных тематических группах (например "Рецепты макарон", "Вкусные и полезные смузи" или "Особые для гриля", включая множество веганских идей и блюд без глютена).
Все рецепты легко воспроизводимы и дополнены красивыми фото, понятными пошаговыми инструкциями, видео-рецептами и обучающими видео-инструкциями.
Особенности Kitchen Stories:
- HD видео-рецепты помогут вам приготовить вкуснейшие блюда.
- Пошаговые фото-инструкции позволят легко следовать рецепту.
- Видео-инструкции подскажут кулинарные уловки.
- Добавляйте автоматически составленный список покупок и спланируйте свой ужин на ходу.
- Создавайте коллекцию любимых рецептов.
- Установите встроенный таймер и получите уведомление, когда ваше блюдо будет готово.
- Воспользуйтесь удобным конвертером величин.
- Сохраните комментарии во встроенной записной книжке.