Каждый сможет готовить с приложением Kitchen Stories, которое предоставляет поварам профессионалам и любителям возможность совершенствовать свои кулинарные навыки и получать вдохновение, просматривая красочные рецепты.

Откройте для себя простые рецепты, представленные в различных тематических группах (например "Рецепты макарон", "Вкусные и полезные смузи" или "Особые для гриля", включая множество веганских идей и блюд без глютена).

Все рецепты легко воспроизводимы и дополнены красивыми фото, понятными пошаговыми инструкциями, видео-рецептами и обучающими видео-инструкциями.

Особенности Kitchen Stories: