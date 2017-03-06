Kitchen Stories для Android

Kitchen Stories 6.2.1A для Android

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Описание Kitchen Stories 6.2.1A для AndroidОписание   Скачать Kitchen Stories 6.2.1A для AndroidСКАЧАТЬ (22,76 Мб) Скриншоты Kitchen Stories 6.2.1A для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Kitchen Stories 6.2.1A для AndroidСтатистика   Отзывы о Kitchen Stories 6.2.1A для AndroidОтзывы (0)  
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Каждый сможет готовить с приложением Kitchen Stories, которое предоставляет поварам профессионалам и любителям возможность совершенствовать свои кулинарные навыки и получать вдохновение, просматривая красочные рецепты.

Откройте для себя простые рецепты, представленные в различных тематических группах (например "Рецепты макарон", "Вкусные и полезные смузи" или "Особые для гриля", включая множество веганских идей и блюд без глютена).

Все рецепты легко воспроизводимы и дополнены красивыми фото, понятными пошаговыми инструкциями, видео-рецептами и обучающими видео-инструкциями.

Особенности Kitchen Stories:

  • HD видео-рецепты помогут вам приготовить вкуснейшие блюда.
  • Пошаговые фото-инструкции позволят легко следовать рецепту.
  • Видео-инструкции подскажут кулинарные уловки.
  • Добавляйте автоматически составленный список покупок и спланируйте свой ужин на ходу.
  • Создавайте коллекцию любимых рецептов.
  • Установите встроенный таймер и получите уведомление, когда ваше блюдо будет готово.
  • Воспользуйтесь удобным конвертером величин.
  • Сохраните комментарии во встроенной записной книжке.
Что нового в Kitchen Stories 6.2.1A для Android?
  • Ищите и найдете! Функция поиска стала еще более интеллектуальной и расположилась на видном месте в приложении. Теперь найти новые видеорецепты и пошаговые инструкции по приготовлению как никогда просто. 
  • Мы слышим вас! Чтобы еще больше упростить процесс приготовления, мы уменьшили количество созданного пользователями контента в нашем приложении, что позволило нам улучшить навигацию. В связи с этим пользователи больше не могут добавлять в сообщество собственные рецепты.
Скриншоты Kitchen Stories:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 193
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки

Отзывы о программе Kitchen Stories

Admin

Отзывов о программе Kitchen Stories 6.2.1A для Android пока нет, можете добавить...

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