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Onefootball для Android

Onefootball 9.1.0 для Android

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Описание Onefootball 9.1.0 для AndroidОписание   Скачать Onefootball 9.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (16,88 Мб) Скриншоты Onefootball 9.1.0 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика Onefootball 9.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Onefootball 9.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Onefootball - отличное приложение для футбольных фанатов. Получайте последние новости из мира футбола, счета матчей в режиме реального времени, результаты, основные моменты игр и многое другое со всех международных футбольных соревнований.

Приложение предоставляет новости, счета матчей в режиме реального времени и календари игр большого количества международных футбольных лиг и соревнований, таких как Чемпионат Европы, Premier League, FA Cup, Champions League, Euro League, Bundesliga, Primera Division, Serie A, Major League Soccer и многих других. Вы сможете следить не только за любимыми футбольными лигами, но также и за крупнейшими футбольными клубами. Кроме того, вы сможете узнавать все счета матчей в режиме реального времени, футбольные новости и результаты лучших международных футбольных лиг и команд. Получите доступ к последним футбольным новостям, счетам матчей в режиме реального времени и статистике лучших футболистов со всего мира.

Особенности Onefootball:

  • Будьте в центре событий, благодаря поминутным комментариям матча в прямом эфире.
  • Ежедневные события, происходящих на футбольном поле и вне его. Самые интересные новости со всех международных соревнований, включая подробный анализ, слухи о трансферах и многое другое.
  • Все, что вы хотите знать о своей любимой команде: календарь игр, инсайдерские новости и видеоканалы всегда под рукой в разделе "команда".
  • Получите прямой доступ ко всем международным соревнованиям и командам. Персонализируйте приложение, добавив в избранное самые важные соревнования и команды.
  • Общайтесь в чате с друзьями о футболе в любое время. Поговорите один на один или создайте группу и следите за матчем вместе. Делитесь с друзьями самыми актуальными счетами, статистикой игроков, новостями и сплетнями.
Что нового в Onefootball 9.1.0 для Android?
  • Мы сделали много исправления для вашего комфорта.
Скриншоты Onefootball:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 179
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Спорт

Отзывы о программе Onefootball

Admin

Отзывов о программе Onefootball 9.1.0 для Android пока нет, можете добавить...

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