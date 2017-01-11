Onefootball 9.1.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 16,88 Мб) Скриншоты (14) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Onefootball - отличное приложение для футбольных фанатов. Получайте последние новости из мира футбола, счета матчей в режиме реального времени, результаты, основные моменты игр и многое другое со всех международных футбольных соревнований. Приложение предоставляет новости, счета матчей в режиме реального времени и календари игр большого количества международных футбольных лиг и соревнований, таких как Чемпионат Европы, Premier League, FA Cup, Champions League, Euro League, Bundesliga, Primera Division, Serie A, Major League Soccer и многих других. Вы сможете следить не только за любимыми футбольными лигами, но также и за крупнейшими футбольными клубами. Кроме того, вы сможете узнавать все счета матчей в режиме реального времени, футбольные новости и результаты лучших международных футбольных лиг и команд. Получите доступ к последним футбольным новостям, счетам матчей в режиме реального времени и статистике лучших футболистов со всего мира. Особенности Onefootball: Будьте в центре событий, благодаря поминутным комментариям матча в прямом эфире.

Ежедневные события, происходящих на футбольном поле и вне его. Самые интересные новости со всех международных соревнований, включая подробный анализ, слухи о трансферах и многое другое.

Все, что вы хотите знать о своей любимой команде: календарь игр, инсайдерские новости и видеоканалы всегда под рукой в разделе "команда".

Получите прямой доступ ко всем международным соревнованиям и командам. Персонализируйте приложение, добавив в избранное самые важные соревнования и команды.

Общайтесь в чате с друзьями о футболе в любое время. Поговорите один на один или создайте группу и следите за матчем вместе. Делитесь с друзьями самыми актуальными счетами, статистикой игроков, новостями и сплетнями. Что нового в Onefootball 9.1.0 для Android?

Мы сделали много исправления для вашего комфорта. Скриншоты Onefootball: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 179 Разработчик Onefootball GmbH Последнее обновление 11.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Ньюс ридеры, новости - Спорт Отзывы о программе Onefootball Admin Отзывов о программе Onefootball 9.1.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости