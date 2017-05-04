ZenMate для Windows

ZenMate 5.10.2 для Mozilla Firefox

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Описание ZenMate 5.10.2 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать ZenMate 5.10.2 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (1,79 Мб) Скриншоты ZenMate 5.10.2 для Mozilla FirefoxСкриншоты (3)   Статистика ZenMate 5.10.2 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о ZenMate 5.10.2 для Mozilla FirefoxОтзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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ZenMate - плагин для браузера Mozilla Firefox, который представляет собой VPN-клиент для обеспечения безопасного и конфиденциального серфинга в интернете. Установив это расширение, вы сможете посещать запрещенные в вашем регионе сайты, получите защиту трафика и Wi-Fi соединения, сможете избежать утечки приватных данных и т.д.

Технология этого дополнения состоит в подмене реального IP-адреса на виртуальный за счет использования серверов по всему миру. В бесплатной версии доступны локализации в Германии, Румынии, США и Гонконге. При этом обеспечена высокая скорость связи с серверами - вы даже не заметите, что выходите в интернет через виртуальный туннель.

Программа отличается удобством применения и простым пользовательский интерфейсом. Так что используйте все возможности мировой паутины, не переживая за свою цифровую конфиденциальность и безопасность с плагином ZenMate.

Скриншоты ZenMate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 363
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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Отзывы о программе ZenMate

Артём про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [02-03-2016]

Добавил сейчас ZenMate 5.1.1.1 в Tor Browser и сайт заблокированный Tor Browserом, открылся без проблем(вот бред конкретный) точно как в поговорке "Клин клином вышибают"
Об Tor Browser(оставил сейчас там об этом коммент)
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Дмитрий про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [03-02-2016]

Отличный простой функциональный а главное своевременный плагин,спасибо разработчикам.А сайт ваш считаю самым лучшим,спасибо!
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(ерж про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [29-01-2016]

Использую данное расширения в двух хромоногах, работает нормально, правда при работе с ним назойливо предлагает скидки на покупку.
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