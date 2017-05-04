ZenMate - плагин для браузера Mozilla Firefox, который представляет собой VPN-клиент для обеспечения безопасного и конфиденциального серфинга в интернете. Установив это расширение, вы сможете посещать запрещенные в вашем регионе сайты, получите защиту трафика и Wi-Fi соединения, сможете избежать утечки приватных данных и т.д.

Технология этого дополнения состоит в подмене реального IP-адреса на виртуальный за счет использования серверов по всему миру. В бесплатной версии доступны локализации в Германии, Румынии, США и Гонконге. При этом обеспечена высокая скорость связи с серверами - вы даже не заметите, что выходите в интернет через виртуальный туннель.

Программа отличается удобством применения и простым пользовательский интерфейсом. Так что используйте все возможности мировой паутины, не переживая за свою цифровую конфиденциальность и безопасность с плагином ZenMate.