ZenMate - плагин для браузера Mozilla Firefox, который представляет собой VPN-клиент для обеспечения безопасного и конфиденциального серфинга в интернете. Установив это расширение, вы сможете посещать запрещенные в вашем регионе сайты, получите защиту трафика и Wi-Fi соединения, сможете избежать утечки приватных данных и т.д.
Технология этого дополнения состоит в подмене реального IP-адреса на виртуальный за счет использования серверов по всему миру. В бесплатной версии доступны локализации в Германии, Румынии, США и Гонконге. При этом обеспечена высокая скорость связи с серверами - вы даже не заметите, что выходите в интернет через виртуальный туннель.
Программа отличается удобством применения и простым пользовательский интерфейсом. Так что используйте все возможности мировой паутины, не переживая за свою цифровую конфиденциальность и безопасность с плагином ZenMate.
WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения
Отзывы о программе ZenMate
Артём про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [02-03-2016]
Добавил сейчас ZenMate 5.1.1.1 в Tor Browser и сайт заблокированный Tor Browserом, открылся без проблем(вот бред конкретный) точно как в поговорке "Клин клином вышибают"
Об Tor Browser(оставил сейчас там об этом коммент) | 3 | Ответить
Дмитрий про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [03-02-2016]
Отличный простой функциональный а главное своевременный плагин,спасибо разработчикам.А сайт ваш считаю самым лучшим,спасибо! | | Ответить
(ерж про ZenMate 5.1.1.1 для Mozilla Firefox [29-01-2016]
Использую данное расширения в двух хромоногах, работает нормально, правда при работе с ним назойливо предлагает скидки на покупку. | | Ответить