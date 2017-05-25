Android WiFi Tether 0.9.7.1 Android WiFi Tether - приложение, позволяющее выходить в Интернет с любого ПК через Android-коммуникатор. Для связи компьютера и коммуникатора используется WiFi Manager 3.6.0.5 для Android WiFi Manager – приложение отображает все доступные wifi-сети, а также показывает информацию о качестве и уровне сигнала. Удобные виджеты облегчат переключение между Avast Wi-Fi Finder 2.3.0 для Android Avast Wi-Fi Finder – поиск бесплатных и надежных Wi-Fi-сетей. Включите карту, найдите ближайшие публичные сети или сети с паролями, предоставленными сообществом

Wi-Fi Master Key 4.1.17 для Android Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном Wifi Analyzer 3.10.5-L для Android Wifi Analyzer – с данной утилитой ваш смартфон научится анализировать беспроводные сети Wifi. В ней отображаются доступные каналы Wi-Fi вокруг вас, показываются WiFi OnOff 2.0.0 для Android WiFi OnOff - виджет для Android, позволяющий быстро включить/выключить модуль WiFi коммуникатора. Виджет также дает возможность быстрого доступа к настройкам WiFi