Avast Wi-Fi Finder для Android

Avast Wi-Fi Finder 2.3.0 для Android

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Описание Avast Wi-Fi Finder 2.3.0 для AndroidОписание   Скачать Avast Wi-Fi Finder 2.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (13,01 Мб) Скриншоты Avast Wi-Fi Finder 2.3.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Avast Wi-Fi Finder 2.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avast Wi-Fi Finder 2.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Avast Wi-Fi Finder - приложение для Android для быстрого поиска надежных и безопасных сетей Wi-Fi. Выдает список доступных точек доступа, отображает безопасные публичные сети Wi-Fi вблизи от вас. Показывает скорость и оценивает безопасность публичной сети перед подключением к ней, чтобы не подвергаться угрозе взлома и загружать файлы быстрее.

С помощью данного детектора вы сможете:

  • Активировать автоматическое подключение к часто используемым точкам доступа (пароль вводится автоматически).
  • Найти точки доступа, которые предпочитают и высоко оценивают местные пользователи.
  • Найти кратчайший путь к безопасным сетям Wi-Fi.
  • Найти самую быструю сеть из всех доступных.

Особенности Avast Wi-Fi Finder:

  • Сканирует сеть Wi-Fi, к которой вы подключены, и предупреждает вас в случае наличия уязвимостей.
  • Помогает в случае наличия каких-либо угроз при подключении к незащищенным сетям Wi-Fi.
  • Не ограничивайте свои действия объемом данных, установленным тарифным планом - просматривайте больше видео, не задумываясь о трафике.
  • Подключайтесь к быстрым и безопасным сетям куда бы вы ни направлялись.
  • Забудьте про доплату за трафик: подключайтесь к бесплатным общедоступным сетям Wi-Fi.
  • Оставайтесь подключенными к интернету где бы вы ни были: в фитнес-центре, в отеле, в кафе, на автобусной остановке или в библиотеке.
Скриншоты Avast Wi-Fi Finder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 433
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi
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