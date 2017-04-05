Мини-ФМС для Windows

Мини-ФМС 1.0

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Описание Мини-ФМС 1.0Описание   Скачать Мини-ФМС 1.0СКАЧАТЬ (3,95 Мб) Скриншоты Мини-ФМС 1.0Скриншоты (4)   Статистика Мини-ФМС 1.0Статистика   Отзывы о Мини-ФМС 1.0Отзывы (0)  
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Мини-ФМС - простая бесплатная программа для печати уведомлений в ФМС о прибытии иностранных граждан в РФ. Предназначена для учета и регистрации иностранных лиц как организациями, так и частными лицами в соответствии с правилами ФМС.

  • Полностью автоматическое заполнение и печать уведомлений о прибытии иностранных граждан
  • В соответствии с приложением № 2 к Приказу ФМС России от 23.09.2010 № 287 (в ред. Приказа ФМС РФ от 15.08.2011 № 319)
  • Ведение базы иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ
  • Подходит для гостиниц и организаций, оказывающих гостиничные услуги
  • Подходит для физических лиц, принимающих иностранных граждан
  • Подходит для иных юр.лиц, принимающих иностранных граждан
  • Не имеет ограничений
Скриншоты Мини-ФМС:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Документы

Отзывы о программе Мини-ФМС

Admin

Отзывов о программе Мини-ФМС 1.0 пока нет, можете добавить...

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