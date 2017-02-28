Elcomsoft Phone Viewer 3.25 Описание СКАЧАТЬ ( 43,38 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Elcomsoft Phone Viewer - инструмент для просмотра пользовательских данных, извлечённых из резервных копий устройств под управлением Apple iOS, BlackBerry 10, Windows Phone 8 и Windows 10 Mobile. Поддерживаются форматы как локальных резервных копий, так и данные, извлечённые из облачных хранилищ. Программа проста в освоении и использовании. Возможности Phone Viewer: Возможность просмотра удалённых сообщений SMS и iMessage при работе с резервными копиями данных iOS.

Позволяет просматривать контакты, сообщения, список звонков, данные заметок и календаря.

Мультимедийная галерея, предоставляющая удобный доступ к фотографиям и видео, снятым на исследуемом устройстве и полученным в виде вложения.

Фильтры для быстрого поиска фотографий и видео, снятых или полученных в течение указанного времени.

Полное и выборочное экспортирование фото и видео.

Автоматическая сортировка изображений и видео по категориям (Камера, Вложения, Прочее).

Поддержка EXIF позволяет привязать фотографии к координатам на карте, что позволяет узнать точное место, в котором был сделан тот или иной кадр.

Поддерживает все существующие форматы резервных копий, поддерживаемые операционными системами iOS, BlackBerry 10 и Windows Phone 8 и создаваемые локально или в «облачном» хранилище, в том числе формат резервных копий, извлечённых из учётных записей Windows Live с помощью Elcomsoft Phone Breaker.

Быстрый вызов карт Google Maps для отображения координат пользователя. С помощью приложения можно просмотреть: Модель и название устройства

Серийный номер устройства

Дата и время создания резервной копии

Другую системную информацию (для iOS устройств: IMEI, ID устройства, номер телефона, версия iOS)

Пользовательские данные: Контакты (включая контакты Facebook, Gmail и т.п.). Сообщения (для резервных копий устройств iOS можно просматривать также и удаленные сообщения SMS и iMessage). Заметки (Для Windows Phone в формате Microsoft OneNote). Журнал звонков (включая FaceTime) (примечание: не доступно для Windows Phone). Календарь (для всех учетных записей, включая локальные, Microsoft Exchange и iCloud) (кроме Windows Phone).

Elcomsoft Phone Breaker для Windows Скриншоты Elcomsoft Phone Viewer: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 4995 руб. Ограничение в работе программы доступно только 10 записей Операционка Windows 10, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 143 Разработчик ElcomSoft Co. Ltd Последнее обновление 28.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Резервное копирование Отзывы о программе Elcomsoft Phone Viewer Admin Отзывов о программе Elcomsoft Phone Viewer 3.25 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости