Elcomsoft Phone Viewer - инструмент для просмотра пользовательских данных, извлечённых из резервных копий устройств под управлением Apple iOS, BlackBerry 10, Windows Phone 8 и Windows 10 Mobile. Поддерживаются форматы как локальных резервных копий, так и данные, извлечённые из облачных хранилищ. Программа проста в освоении и использовании.
Возможности Phone Viewer:
Возможность просмотра удалённых сообщений SMS и iMessage при работе с резервными копиями данных iOS.
Позволяет просматривать контакты, сообщения, список звонков, данные заметок и календаря.
Мультимедийная галерея, предоставляющая удобный доступ к фотографиям и видео, снятым на исследуемом устройстве и полученным в виде вложения.
Фильтры для быстрого поиска фотографий и видео, снятых или полученных в течение указанного времени.
Полное и выборочное экспортирование фото и видео.
Автоматическая сортировка изображений и видео по категориям (Камера, Вложения, Прочее).
Поддержка EXIF позволяет привязать фотографии к координатам на карте, что позволяет узнать точное место, в котором был сделан тот или иной кадр.
Поддерживает все существующие форматы резервных копий, поддерживаемые операционными системами iOS, BlackBerry 10 и Windows Phone 8 и создаваемые локально или в «облачном» хранилище, в том числе формат резервных копий, извлечённых из учётных записей Windows Live с помощью Elcomsoft Phone Breaker.
Быстрый вызов карт Google Maps для отображения координат пользователя.
С помощью приложения можно просмотреть:
Модель и название устройства
Серийный номер устройства
Дата и время создания резервной копии
Другую системную информацию (для iOS устройств: IMEI, ID устройства, номер телефона, версия iOS)
Пользовательские данные:
Контакты (включая контакты Facebook, Gmail и т.п.).
Сообщения (для резервных копий устройств iOS можно просматривать также и удаленные сообщения SMS и iMessage).
Заметки (Для Windows Phone в формате Microsoft OneNote).
Журнал звонков (включая FaceTime) (примечание: не доступно для Windows Phone).
Календарь (для всех учетных записей, включая локальные, Microsoft Exchange и iCloud) (кроме Windows Phone).