Elcomsoft Phone Viewer для Windows

Elcomsoft Phone Viewer 3.25

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Описание Elcomsoft Phone Viewer 3.25Описание   Скачать Elcomsoft Phone Viewer 3.25СКАЧАТЬ (43,38 Мб) Скриншоты Elcomsoft Phone Viewer 3.25Скриншоты (4)   Статистика Elcomsoft Phone Viewer 3.25Статистика   Отзывы о Elcomsoft Phone Viewer 3.25Отзывы (0)  
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Elcomsoft Phone Viewer - инструмент для просмотра пользовательских данных, извлечённых из резервных копий устройств под управлением Apple iOS, BlackBerry 10, Windows Phone 8 и Windows 10 Mobile. Поддерживаются форматы как локальных резервных копий, так и данные, извлечённые из облачных хранилищ. Программа проста в освоении и использовании.

Возможности Phone Viewer:

  • Возможность просмотра удалённых сообщений SMS и iMessage при работе с резервными копиями данных iOS.
  • Позволяет просматривать контакты, сообщения, список звонков, данные заметок и календаря.
  • Мультимедийная галерея, предоставляющая удобный доступ к фотографиям и видео, снятым на исследуемом устройстве и полученным в виде вложения.
  • Фильтры для быстрого поиска фотографий и видео, снятых или полученных в течение указанного времени.
  • Полное и выборочное экспортирование фото и видео.
  • Автоматическая сортировка изображений и видео по категориям (Камера, Вложения, Прочее).
  • Поддержка EXIF позволяет привязать фотографии к координатам на карте, что позволяет узнать точное место, в котором был сделан тот или иной кадр.
  • Поддерживает все существующие форматы резервных копий, поддерживаемые операционными системами iOS, BlackBerry 10 и Windows Phone 8 и создаваемые локально или в «облачном» хранилище, в том числе формат резервных копий, извлечённых из учётных записей Windows Live с помощью Elcomsoft Phone Breaker.
  • Быстрый вызов карт Google Maps для отображения координат пользователя.

С помощью приложения можно просмотреть:

  • Модель и название устройства
  • Серийный номер устройства
  • Дата и время создания резервной копии
  • Другую системную информацию (для iOS устройств: IMEI, ID устройства, номер телефона, версия iOS)
  • Пользовательские данные:
    • Контакты (включая контакты Facebook, Gmail и т.п.).
    • Сообщения (для резервных копий устройств iOS можно просматривать также и удаленные сообщения SMS и iMessage).
    • Заметки (Для Windows Phone в формате Microsoft OneNote).
    • Журнал звонков (включая FaceTime) (примечание: не доступно для Windows Phone).
    • Календарь (для всех учетных записей, включая локальные, Microsoft Exchange и iCloud) (кроме Windows Phone).
Скриншоты Elcomsoft Phone Viewer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 4995 руб.
Ограничение в работе программыдоступно только 10 записей
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 143
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование

Отзывы о программе Elcomsoft Phone Viewer

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