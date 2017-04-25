Avast Passwords для Android

Avast Passwords 1.4.10 для Android

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Описание Avast Passwords 1.4.10 для AndroidОписание   Скачать Avast Passwords 1.4.10 для AndroidСКАЧАТЬ (19,17 Мб) Скриншоты Avast Passwords 1.4.10 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Avast Passwords 1.4.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avast Passwords 1.4.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Сделайте свои пароли невзламываемыми и защитите свои учетные записи от хакеров с помощью приложения для Android - Avast Passwords - безопасное решение, что делает вход в систему простым и безопасным. Кодирует все данные с помощью 5-ступенчатого шифрования.

Нет необходимости запоминать или записывать кучу различных паролей. Вы никогда не забудете свои пароли.

Особенности Avast Passwords:

  • Создание надежных, уникальных паролей.
  • Сохранение и безопасное хранение всех данных для входа.
  • Безопасное хранение вашей личной и платежной информации.
  • Автоматическое заполнение онлайн-форм.
  • Синхронизация паролей через ваши устройства.
  • Легко и надежно предоставляет доступ ко всем вашим счетам.
  • Уведомление, если какой-либо из ваших паролей "утек" в сеть.
  • Экономия времени при входе на веб-сайты и счета.
  • Храните все ваши конфиденциальные данные в одном надежном месте доступном со всех ваших устройств.
Скриншоты Avast Passwords:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 220
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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Отзывы о программе Avast Passwords

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