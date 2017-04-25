Сделайте свои пароли невзламываемыми и защитите свои учетные записи от хакеров с помощью приложения для Android - Avast Passwords - безопасное решение, что делает вход в систему простым и безопасным. Кодирует все данные с помощью 5-ступенчатого шифрования.

Нет необходимости запоминать или записывать кучу различных паролей. Вы никогда не забудете свои пароли.

Особенности Avast Passwords: