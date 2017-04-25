MobileKnox 2.2.2 для Android
MobileKnox - менеджер паролей с возможностью шифрования сохраненных данных по протоколу AES. Поддерживается поиск, категории, автоматическое блокирование доступа к
TrustPort Portunes 1.8 для Android
TrustPort Portunes - решение для защиты конфиденциальных данных пользователей. Приложение сохраняет такие данные, как номера кредитных карт, банковских счетов, имена
1Password 6.3 для Android
1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации.
BioWallet Signature 1.8.2 для Android
BioWallet Signature - утилита для хранения различных персональных данных на Android-смартфоне. Доступ к данным возможен только либо после ввода пароля, либо после
RoboForm Password Manager 4.3.9 для Android
RoboForm Password Manager - бесплатный и удобный в эксплуатации менеджер паролей для мобильных устройств под управлением ОС Android. С помощью приложения можно легко
Enpass Password Manager 5.1.1 для Android
Enpass Password Manager - удобный менеджер паролей для Android, который надежно сохранит все учетные записи пользователя, личную информацию, идентификаторы