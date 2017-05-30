Окунитесь в магию с головоломкой типа "3 в ряд" - Magic: Puzzle Quest. Собирайте комбинации, разыгрывайте заклинания, составляйте книгу заклинаний, ищите могучих союзников, перехитрите соперников и станьте величайшим Плейнсуолкером.

Выбирайте любимого Planeswalker-а, собирайте мощные колоды и сокрушайте оппонентов в сражениях в стиле "собери три". Комбинируйте камни, чтобы накапливать ману и обрушивать на врагов сокрушительные заклинания. Сразитесь с целым легионом достойных противников, пробивая себе путь через Мультивселенную.

Испытайте мастерство, собрав идеальную колоду и поднявшись на вершину списка лидеров в напряженных дуэлях с другими игроками. Разработайте стратегию и соберите существа и заклинания, чтобы выйти победителем из постоянно прибавляющихся одиночных испытаний.

Соберите достойную колоду и сразитесь с одними из самых опасных противников в Magic: The Gathering. Мощные заклинания, такие как Трагическое Высокомерие, и яростные существа, такие как Алчный Дракон, готовятся вступить в бой, когда вы составите комбинации.

Выбирайте величайших Planeswalker-ов в Мультивселенной и собирайте подобающие им колоды. Опережайте врага на несколько шагов вместе с мастером обмана Джейсом или обрушьте на них ревущее пламя с пиромантом Чандрой.

Используйте уникальные способности Planeswalker-ов. Выстрел пламени Чандры позволит вам испепелить врагов, а Некромантия Лилианы — поднять мертвых из могил. Повышайте уровень Planeswalker-а и заклинаний, чтобы сокрушать противников.