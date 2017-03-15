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5 Kickstarter - мобильный клиент для доступа к площадке Kickstarter - сайту финансирования творческих проектов, путем коллективного сбора средств. С помощью приложения можно исследовать новые проекты, просматривать ленту с обновлениями интересующих пользователя проектов, а также проектов, на которые подписаны ваши друзья. Все проекты делятся на 13 категорий: искусство;

комиксы;

танцы;

дизайн;

мода;

фильмы и видео;

еда;

видеоигры;

музыка;

фотография;

издательство;

технология;

театр.