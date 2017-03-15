Kickstarter для Android

Kickstarter 1.4.2 для Android

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Описание Kickstarter 1.4.2 для AndroidОписание   Скачать Kickstarter 1.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (6,94 Мб) Скриншоты Kickstarter 1.4.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Kickstarter 1.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kickstarter 1.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Kickstarter - мобильный клиент для доступа к площадке Kickstarter - сайту финансирования творческих проектов, путем коллективного сбора средств. С помощью приложения можно исследовать новые проекты, просматривать ленту с обновлениями интересующих пользователя проектов, а также проектов, на которые подписаны ваши друзья.

Все проекты делятся на 13 категорий:

  • искусство;
  • комиксы;
  • танцы;
  • дизайн;
  • мода;
  • фильмы и видео;
  • еда;
  • видеоигры;
  • музыка;
  • фотография;
  • издательство;
  • технология;
  • театр.
Скриншоты Kickstarter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 99
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Kickstarter

Admin

Отзывов о программе Kickstarter 1.4.2 для Android пока нет, можете добавить...

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