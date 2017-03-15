Kickstarter - мобильный клиент для доступа к площадке Kickstarter - сайту финансирования творческих проектов, путем коллективного сбора средств. С помощью приложения можно исследовать новые проекты, просматривать ленту с обновлениями интересующих пользователя проектов, а также проектов, на которые подписаны ваши друзья.
Все проекты делятся на 13 категорий:
- искусство;
- комиксы;
- танцы;
- дизайн;
- мода;
- фильмы и видео;
- еда;
- видеоигры;
- музыка;
- фотография;
- издательство;
- технология;
- театр.